Wywiad z wampirem – gdzie obejrzeć serial na podstawie kultowej powieści? Obsada i zwiastun

Wywiad z wampirem powraca – tym razem w formie serialu zrealizowanego przez stację AMC odpowiedzialną m.in. za stworzenie Breaking Bad i The Walking Dead. Kiedy pojawi się pierwszy odcinek Wywiadu z wampirem i gdzie go obejrzeć?

Wywiad z wampirem – najważniejsze informacje

Tytuł: Wywiad z wampirem

Wywiad z wampirem Twórcy: Rolin Jones

Rolin Jones Gatunek: horror gotycki

horror gotycki Liczba sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 7

7 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Serial stacji AMC to ekranizacja powieści Wywiad z Wampirem autorstwa Anny Rice. Książka jest pierwszą częścią cyklu znanego jako Kroniki Wampirów. W skład serii wchodzą następujące części:

Pierwsza adaptacja Wywiadu z wampirem miała miejsce w 1994 roku. W rolach głównych wystąpił Brad Pitt, Tom Cruise i Antonio Banderas. Kolejna część, Królowa potępionych, powstała w 2002 roku.

Fabuła

Współczesny dziennikarz Daniel Molloy przeprowadza wywiad z niezwykłą osobą. Louis de Pointe du Lac twierdzi, że jest wampirem i pragnie opowiedzieć reporterowi historię swojego długiego życia. Choć akcja powieści Anny Rice rozgrywa się głównie w Luizjanie końca XVIII wieku, twórcy serialu za punkt wyjścia postanowili przyjąć rok 1910. Louis spotyka wówczas francuskiego wampira Lestata, który oferuje mu życie wieczne. Dar okazuje się jednak przekleństwem i Louis skazuje się na wieczne potępienie. Serial przedstawia trudne relacje obu wampirów, tragiczne losy małej wampirzycy Claudii i zmagania z własną naturą.

Data premiery

W Polsce Wywiad z wampirem premierę będzie miał 7 listopada 2022 roku i będzie dostępny na kanale AMC Polska.

Amerykańska premiera serialu zaplanowana jest już na 2 października 2022 roku. W USA serial pojawi się zarówno na kanale AMC, jak i na platformie AMC+.

Obsada

W serialowej wersji Wywiadu z wampirem pojawi się:

Jacob Anderson – Louis de Pointe du Lac

– Louis de Pointe du Lac Sam Reid – Lestat de Lioncourt

– Lestat de Lioncourt Bailey Bass – Claudia

– Claudia Eric Bogosian – Daniel Molloy

Enigmatyczne wampiry, czyli plakaty z bohaterami Wywiadu z Wampirem

AMC zaprezentowało już pierwsze plakaty postaci, choć jak za chwilę zobaczycie, nie ujawniają one zbyt wiele:

Lestat, fot. AMC Louis, fot. AMC Claudia, fot. AMC

Krew i seks na pierwszym trailerze Wywiadu z wampirem

Na tegorocznym Comic-Conie zaprezentowano pierwszą zapowiedź serialu na podstawie powieści Anny Rice. Zobaczycie w nim m.in. pierwsze spotkanie Louisa i Lestata, przekonacie się, jak wygląda Claudia i w jakich epokach przyszło żyć bohaterom tej gotyckiej opowieści:

Mroczny dar na nowym trailerze Wywiadu z wampirem (09.09.2022)

Do amerykańskiej premiery Wywiadu z wampirem zostało niewiele czasu – jednak Polacy na serial muszą poczekać aż do 7 listopada. Być może oczekiwanie nieco osłodzi nowy trailer produkcji, przybliżający widzom postać Louisa de Pointe du Lac (Jacob Anderson) i jego skomplikowaną relację z wampirem Lestatem (Sam Reid).

W nowej adaptacji powieści Anny Rice relacja obu wampirów zyska mocno zmysłowy charakter, zgodny z duchem literackiego pierwowzoru. Serial wyraźnie będzie miał oniryczną, pełną zbytku stronę wizualną, podkreślającą mroczną i jednocześnie dekadencką naturę wampirów.

Wywiad z wampirem wkrótce w Polsce. Wiemy, kiedy i gdzie pojawi się serial (29.09.2022)

Po długiej niepewności wreszcie pojawiła się informacja na temat premiery Wywiadu z wampirem na terenie Polski. Przypomnijmy, że amerykański debiut serii jest zaplanowany na 2 października 2022 roku. Niestety, polskim widzom nie będzie dane cieszyć się towarzystwem wampirów Anny Rice w czasie Halloween. Jak poinformowała stacja AMC, polską premierę Wywiadu z wampirem zaplanowano dopiero na 7 listopada 2022 roku.

Serial będzie można obejrzeć na kanale telewizyjnym AMC Polska. Na razie nie zanosi się na to, by Wywiad pojawił się w ramach dostępnych w Polsce platform streamingowych – możecie jednak spróbować obejrzeć go w inny sposób.

Do tego celu przyda się Wam dobry VPN, za pomocą którego uzyskacie dostęp do amerykańskiego serwisu streamingowego AMC+. Jak wybrać i włączyć VPN dowiecie się z artykułu Ranking: najlepsze VPN 2022. Co to jest VPN i dlaczego warto go mieć?

Wywiad z wampirem już w poniedziałek w Polsce (04.11.2022)

Gotowi na spotkanie z krwiopijcami? Już 7 listopada 2022 roku, Louis, Lestat i mała Claudia zawitają na kanale AMC Polska. Pierwszy odcinek serialu pojawi się o godzinie 22, kolejne będą ukazywały się co tydzień o tej samej porze.