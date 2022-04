"Wywiad z wampirem" na pierwszym zwiastunie. Ten serial będzie hitem

Stacja AMC opublikowała pierwszy teaser nadchodzącego serialu Wywiad z wampirem, który oparty jest na powieści pisarki Anne Rice.

Historia będzie przedstawiać młodego dziennikarza Daniela, który przeprowadza wywiad z intrygującym nieznajomym spotkanym w barze, w San Francisco. Napotkany mężczyzna przedstawia mu niewiarygodną historię dwóch wampirów - Lestata i Louisa, których poznaliśmy niegdyś w filmie Wywiad z wampirem (1994), w którym główne role grali Brad Pitt, Tom Cruise i Antonio Banderas.

W serialu w roli Lestata de Lioncourta zobaczymy jednak Sama Reida oraz Jacoba Andersona w roli Louisa de Pointe du Laca.

Jednym z reżyserów jest Alan Taylor znany z Rodziny Soprano i Gry o Tron, a twórcą zaś Rolin Jones. Producent, Mark Johnson zapewnił już, że ekipa dokłada starań, aby nowy serial sprostał oczekiwaniom fanów:

To ważne, abyśmy nie zawiedli fanów, jednak musimy upewnić się, że w tej historii te postacie przemawiają także do współczesnej publiczności. Mamy nadzieję, że ta seria zmusi czytelników do ponownego odkrycia prac pisarki. Mamy również nadzieję, że widzowie, którzy nigdy nie czytali powieści Anne Rice, pójdą do księgarni, chcąc zrozumieć, o co to całe zamieszanie.