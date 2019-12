Wyze - kamery monitoringu udostępniły dane 2,4 mln użytkowników

Startup Wyze, oferujący kamery monitoringu, pozwolił na wyciek 2,4 mln danych użytkowników.

Wyciek danych z systemu Wyze nastąpił w tym miesiącu, a informacja o tym pojawiła się tuż po świętach. Ucierpiało 2,4 mln osób - na szczęście nie wyciekły żadne hasła ani dane finansowe, ale za to adresy e-mail, ID używanych sieci Wi-fi, a także dane biometryczne. Wyciek odkryła zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma Twelve Security. Nastąpił on podczas przenoszenia bazy danych w nowej miejsce, a zawiódł czynnik ludzki - pracownicy Wyze nie przestrzegali ustalonych procedur bezpieczeństwa podczas tego procesu. Dongsheng Song , szef startupu, napisał na forum firmy, że sprawa jest badana, a wyciągnięte wnioski pomogą w zapobieganiu takim incydentom w przyszłości. Ma zostać także zmieniona procedura związane z przechowywaniem wrażliwych danych.

Informuje także, że nie ma dowodów na to, aby ktokolwiek użył wykradzionych danych. Jednak dla pewności przesłano do firmware wszystkich kamer polecenie zresetowania, a użytkownikom zaleca się zmianę haseł do używanych przez kamery sieci Wi-fi i wprowadzenie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Źródło: CNET