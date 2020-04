Wzrost popularności aplikacji Zoom oznacza wzmożoną kontrolę

Twórcy aplikacji Zoom mają powody do radości oraz zmartwień. Z jednej strony z powodu pandemii koronawirusa program do wideokonferencji odnotował ogromny wzrost popularności. Z drugiej strony sytuacja ta spowodowała, że świat dowiedział się o niedoskonałościach tego rozwiązania.

Prokurator generalny stanu Nowy Jork wystosował do firmy oficjalne pismo, w którym wyraził swoje obawy co do zdolności obsługi zwiększonego ruchu sieciowego. Obawia się on, że przedsiębiorstwo nie poradzi sobie z lawinowym wzrostem ilości użytkowników.

Zoom w chwili obecnej wykorzystywany jest przez miliony użytkowników do pracy oraz kontaktów ze znajomymi. Spowodowane jest to wprowadzeniem restrykcyjnych ograniczeń w związku z pandemią koronawirusa.

Zarząd Zoom miałby same powody do radości gdyby nie fakt, że okazało się, że zabezpieczenia usługi zostały zakwestionowane. Okazało się między innymi, że aplikacja mobilna Zoom na urządzenia z systemem iOS/iPadOS posiadała kod śledzący użytkownika, który mógł naruszać prywatność.

W liście z biura nowojorskiego prokuratora generalnego zapytano firmę Zoom, czy od czasu wzrostu popularności usługi podjęła działania w celu zweryfikowania swoich środków bezpieczeństwa. Wskazano również, że w przeszłości przedsiębiorstwo wolno rozwiązywała pojawiające się problemy.

W odpowiedzi na prośbę BBC o komentarz, rzecznik prasowy firmy przekazał, że "Zoom traktuje prywatność, bezpieczeństwo i zaufanie swoich użytkowników niezwykle poważnie." Przedsiębiorstwo informuje, że pracuje bez przerwy, aby zapewnić ciągłość działań i nieprzerwany dostęp do aplikacji.

Aplikacja Zoom w przeszłości zawierała wiele błędów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników. Dyskusja o aplikacji Zoom rozpoczęła się po tym, jak Boris Johnson udostępnił post na Twitterze. Widać na nim, że komunikuje się on z najważniejszymi pracownikami państwowymi za pomocą Zoom'a.

This morning, I chaired the first ever video conference Cabinet meeting.



We must all do our bit to stop the spread of coronavirus, protect our NHS and save lives. #StayHomeSaveLives

https://t.co/Eew4i0Wr5q pic.twitter.com/LkWYYnMXnq