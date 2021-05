X-Ray prześwietli gruzy po trzęsieniach ziemi!

Promienie rentgenowskie będą prześwietlać gruzy w poszukiwaniu ofiar katastrof. Technologia rodem z sci-fi wkracza do rzeczywistości.

Podczas katastrof takich, jak trzęsienia ziemi, ofiar jest wiele. Ratownicy, choć dają z siebie wszystko, nie są w stanie przekopać wszystkich gruzów i zdążyć uratować każdego. Możliwość użycia promieni rentgenowskich do prześwietlenia ruin w poszukiwaniu ofiar byłaby innowacyjnym, ratującym niejedno życie, sposobem.

Co prawda, pierwsze prześwietlenia w pomieszczeniach są już nam znane od dawna, ale nie działały w tak trudnych warunkach oraz nie posiadały umiejętności mierzenia parametrów życiowych. Teraz X-Ray będzie potrafił wygenerować obraz postaci, a nawet określić co dana osoba ma przy sobie. Taka funkcja z pewnością przyda się w zastosowaniach policyjnych i wojskowych. Promienie będą również w stanie śledzić ruchy osób oraz częstość akcji serca i oddychania. Korzystając ze znanych technik przetwarzania sygnału, promienie mogą odfiltrowywać odbicia od statycznych obiektów, co pozwali na wyodrębnienie sygnału, który nas interesuje, w tym lokalizacji ofiary.

Zobacz także: Nanoroboty w ludzkim organizmie to nie mit – przełom w badaniach

Źródło: thenextweb.com