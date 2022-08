X-men 97 - trailer, premiera, postacie. Co już wiemy?

Zbieramy w jednym miejscu najważniejsze informacje na temat animacji X-men 97.

X-men to jedna z najbardziej znanych grup superbohaterów. Teraz, 31 lat po serii z 1992 roku dzięki Disney Plus nasze ulubione postacie ponownie pojawią się na ekranach. Będzie to pierwsze pojawienie się członków grupy X-men w MCU (Marvel Cinematic Universe).

X-men 97 - data premiery

Dokładna data premiery X-men 97 nie jest jeszcze znana. Wiemy jednak, że Disney planuje publikację nowej serii we wrześniu 2023 roku, czyli dokładnie 31 lat po debiucie pierwowzoru.

These first looks at #XMen97 stole the show at #SDCC



It’s just the beginning my fellow X-Men Fans ❤️ pic.twitter.com/9KZthzjJuZ — X-Men News & Updates (@XMen97News) July 22, 2022

X-men 97 - jakich bohaterów zobaczymy?

Nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące bohaterów występujących w X-men 97. Po wypowiedziach twórców możemy jednak podejrzewać, kto pojawi się w serialu. Brad Winderbaum, szef animacji w Marvel Studios powiedział, że X-men 97 to pierwszy tytuł ze świata X-men tworzony przez Marvel Studios. Co więcej, będzie on mocno zakorzeniony w "najlepszej epoce mutantów". Możemy się więc spodziewać, że w serialu pojawią się najbardziej ikoniczne postacie X-men.

Najbardziej prawdopodobne postacie:

Wolverine

Rogue

Bestia

Storm

Gambit

Phoenix

Nightcrawler

Sinister

X-men 97 - fabuła

Seria X-men z 1992 roku to pierwsza produkcja traktująca o superbohaterach, która była skierowana także do dorosłego odbiorcy. Mogliśmy tutaj obserwować dość szczegółowe opowieści na temat poszczególnych bohaterów. Wygląda na to, że X-men 97 pójdzie podobnym tropem.

Już sam tytuł sugeruje nam, że akcja będzie osadzone w momencie, kiedy zakończył się 5 sezon oryginalnej animacji. Bohaterowi stanęli po stronie Magneto po tym, jak Profesor X zachorował i został przeniesiony do imperium Shi'Ar w poszukiwaniu lekarstwa. To zakończenie jest bardzo otwarte, dzięki czemu twórcy mają szerokie pole do popisu, aby przedstawić historię już ukształtowanych superbohaterów z grupy X-men.

Nie wiadomo jeszcze jednak, czy opowieść rozpocznie się dokładnie w tym momencie, czy doświadczymy przeskoku czasowego. Faktem jest jednak, że przywódcą mutantów będzie Magneto, natomiast w roli głównego złego pojawi się Sinister.

X-men 97 - trailer

Marvel ani Disney niestety nie udostępnili jeszcze zwiastuna X-men 97.