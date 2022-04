XCOM 2 za darmo w następnym tygodniu. To jednak jeszcze nie wszystko

Poznaliśmy darmowe gry, jakie będą dostępne od następnego czwartku w Epic Games Store. Na jakie tytuły możemy liczyć?

Od wczoraj możemy za darmo pobierać Zaginięcie Ethana Cartera oraz Rogue Legacy. Na darmowe dodanie gier do swojej biblioteki mamy czas do 14 kwietnia. Wtedy też będą udostępnione kolejne darmowe produkcje.

XCOM 2

XCOM 2 to kolejna odsłona taktycznych strategii turowych stworzona przez Firaxis Games. Akcja gry przenosi nas do wydarzeń rozgrywających się na 20 lat po tym, co obserwowaliśmy w poprzedniej części. Pod pretekstem międzyrasowej współpracy ludzkość została zniewolona. Pozostali jeszcze jednak ludzie, którzy gotowi są ponownie stanąć do walki. Rozgrywka podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym dbamy o naszą bazę, rozwijamy ją, rekrutujemy nowych żołnierzy, badamy pojmanych obcych oraz ich technologię itd. W drugim toczymy walki w zamkniętych lokacjach. Starcia prowadzone są w systemie turowym. Musimy pamiętać także, że śmierć w grze jest permanentna. Jeśli żołnierz polegnie w trakcie walki, nie możemy ponownie skorzystać z jego pomocy.

Insurmountable

Insurmountable to gra przygodowa utrzymana w konwencji roguelike z elementami survivalu. W grze wcielimy się w śmiałka, który musi wspiąć się na trzy szczyty jeden po drugim. Do dyspozycji mamy trzy postacie. Każda z nich charakteryzuje się innym zestawem umiejętności. Zanim rozpoczniemy podróż, musimy przyjrzeć się danej górze i wyznaczyć optymalną trasę do zdobycia szczytu. Co ważne, jeśli zginiemy, wspinaczkę musimy rozpocząć od nowa. Jako, że góry są generowane losowo, każda podróż będzie wyglądała nieco inaczej.

