XFX Radeon RX 6800 QICK 319 na pierwszym zdjęciu

XFX planuje wiele wariantów kart z serii QICK 319. Choć wyglądają identycznie, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a konkretnie - budowach.

Karty XFX z rodziny QICK 319 to warianty premium kart Radeon RX 6800 MERC 319. Główne zmiany to inny design płytek drukowanych, podwójny switch BIOS oraz większe wiatraczki, nazwane XFX Ghost Thermal. Karta XFX Radeon RX 6800 QICK 319 jest taktowana na 1980 MHz, a w trybie boost ma taktowanie o częstotliwości 2190 MHz. Dominuje czerń, a w estetyczny sposób odcinają się od niej srebrne tekstury na końcach oraz wokół wiatraczków. Każdy z nich ma trzynaście łopatek, co powinno zapewnić doskonałe chłodzenie karty. Jest ona spora - wymaga trzech slotów. W aluminiowej konstrukcji znajduje się siedem rurek odprowadzających ciepło o grubości 6 mm każda. Procesor graficzny oraz pamięć GDDR6 zostały umieszczone w miedzianej podstawce, co ma ograniczać ich nagrzewanie.

Jak na razie karta znajduje się w sprzedaży jedynie w Szwecji, gdzie jej cena wynosi 8990 koron, czyli ok. 3900 złotych. Wariant Radeon RX 6800 MERC 319 jest wyceniony na 9490 koron, czyli ok. 4200 zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy karty QICK 310 pojawią się w innych krajach świata.

Źródło: WCCF Tech