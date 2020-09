Xbox All Access w Polsce, czyli czy warto kupić Xbox Series X w abonamencie?

Microsoft ujawnił dzisiaj, że do Polski trafi Xbox All Access - wyjątkowy abonament, który pozwoli nabyć konsolę Xbox Series X wraz z Game Pass Ultimate.

Spis treści

Xbox All Access - jak działa?

Xbox All Access to usługa abonamentowa, w której możemy nabyć konsolę Microsoftu (do wyboru są trzy modele) wraz z subskrypcją Game Pass Ultimate (zapewniającą nam dostęp do bogatej biblioteki gier). Całość działa bardzo podobnie do zakupu nowego smartfonu wraz z abonamentem u jednego z operatorów. Warunkiem jest jednak podpisanie 24 miesięcznej umowy, w ramach której co miesiąc będziemy uiszczać konkretną kwotę na koncie amerykańskiego producenta. O jakich kwotach mówimy?

Xbox All Access - cena i oferta

Microsoft oferuje obecnie trzy konsole w abonamencie Xbox All Access:

Xbox One S - wysłużony już model z obecnej generacji

Xbox Series S - tańszy i mniejszy model z dziewiątej generacji

Xbox Series X - droższy i najpotężniejszy model z z dziewiątej generacji

Za niecałe 100 złotych miesięcznie (przez dwa lata) możemy nabyć konsolę Xbox One S wraz z abonamentem Game Pass Ultimate. Choć Microsoft nie ujawnił jeszcze wszystkich cen jakie obowiązywać będą w Xbox All Access, to spekuluje się, że za Xbox Series S przyjdzie nam zapłacić 120 złotych miesięcznie, natomiast kupno Xbox Series X uszczupli nasz portfel już o 160 złotych każdego miesiąca.

Po zakończeniu opłacania abonamentu Xbox All Access, konsola przechodzi na własność użytkownika.

Xbox Series S i Xbox Series X

Xbox All Access - czy to się opłaca?

Najważniejsze pytanie dotyczące Xbox All Access, to - czy to się w ogóle opłaca. Niestety, nie mamy na to jednoznacznej odpowiedzi. Biorąc pod uwagę cenę nowych konsol Microsoftu (1349 zł za Series S i 2249 zł za Series X) i koszt utrzymania abonamentu Game Pass Ultimate przez dwa lata (~ 1320 złotych), może się okazać, że bardziej atrakcyjne cenowo będzie dla nas kupno konsoli i Game Pass oddzielnie. Z drugiej strony, różnice te są tak niewielkie, że wiele osób może zdecydować się na Xbox All Access chociażby po to, aby zminimalizować jednorazowe koszy nabycia nowej konsoli. W końcu 160 złotych miesięcznie znacznie mniej obciąży nasz budżet, niż wydanie w jednej chwili ponad 2300 złotych (cena konsoli + Game Pass).

Summa Summarum należą się ogromne brawa dla Microsoftu za to, że stara się, aby w dziewiątą generację mogło wejść jak najwięcej graczy.

