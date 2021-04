Xbox Cloud już dostępne na PC i iOS dla posiadaczy Xbox Game Pass Ultimate

Stało się! Pierwsi gracze mogą już testować granie w chmurze od Microsoftu - Xbox Cloud, na PC i iOS.

Były zapowiedzi, a teraz przyszła pora na konkrety - Xbox Cloud, znane wcześniej jako Project xCloud, czyli usługa streamingowa Microsoftu wreszcie trafiła na PC i iOS. Do tej pory granie w chmurze o Microsoftu było dostępne tylko dla posiadaczy urządzeń mobilnych z Androidem. Dzisiaj jednak się to zmienia.

Jak poinformowali właśnie przedstawiciele Microsoftu - już dzisiaj pierwsi szczęśliwcy będą mogli ogrywać największy hity z konsol Xbox na swoich komputerach i smartfona bądź tabletach firmy Apple.

Co trzeba zrobić, aby korzystać z nowej formy usługi? Przede wszystkim musicie posiadać aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate. Jeśli do tego macie trochę szczęścia, to możliwe, że już teraz w waszej skrzynce mailowej znajduje się zaproszenie do beta testów Xbox Cloud na PC i iOS. Oczywiście, jak to zwykle bywa podczas testów, liczba graczy, która uzyska dostęp będzie mocno ograniczona.

Przedstawiciele Microsoftu zapowiadają jednak, że z każdym tygodniem będą wysyłać kolejne zaproszenia i stopniowo zwiększać liczbę użytkowników.

Xbox Cloud na PC będziecie mogli uruchomić na dowolnym komputerze z Windows 10. Do tego będzie potrzebowali jedynie przeglądarki Edge, Google Chrome lub Safari. Na urządzeniach mobilnych z systemem iOS sprawa wygląd podobnie. Ze względu na brak porozumienia pomiędzy Apple i Microsoftem odnośnie specjalnej aplikacji (jak na Androidzie), posiadacze sprzętu z "nadgryzionym jabłkiem" będą musieli skorzystać z przeglądarek internetowych, aby korzystać z Xbox Cloud.

Uruchamiamy stronę xbox.com/play, na której zaproszeni gracze mogą grać w ponad 100 tytułów Xbox Game Pass za pośrednictwem Edge, Google Chrome lub Safari. Oferowanie gier w chmurze za pośrednictwem przeglądarki oraz uproszczona, uniwersalna strona docelowa to świetna okazja, aby z czasem uczynić gry w chmurze dostępnymi dla większej liczby graczy w większej liczbie miejsc. - Catherine Gluckstein, wiceprezes i dyrektor ds. produktu w Project xCloud

Choć z pewnością rozgrywka w ulubioną grę będzie wygodniejsza z padem w ręku, to Microsoft opracował już specjalne schematy sterowania dedykowane urządzeniom mobilnym dla ponad 50 tytułów. Wśród nich znajdują się:

Beholder Complete Edition

Bridge Constructor Portal

Celeste

Dead Cells

Desperados III

Don't Starve: Giant Edition

Donut County

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Gears 5

Golf With Your Friends

Guacamelee! 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hotshot Racing

Ikenfell

Jetpac Refuelled

Killer Instinct: Definitive Edition

Minecraft Dungeons

Monster Sanctuary

Monster Train

Morkredd

Neoverse

New Super Lucky's Tale

Night Call

Nowhere Prophet

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Pillars of Eternity: Complete Edition

Project Winter

River City Girls

ScourgeBringer

Sea of Thieves

Slay The Spire

Spiritfarer

Star Renegades

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Tell Me Why: Chapters 1-3

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Little Acre

The Touryst

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episodes 1-5)

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

UnderMine

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

What Remains of Edith Finch

Xeno Crisis

Yes, Your Grace

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

