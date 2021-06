Xbox Design Lab powraca! Stwórz własny kontroler Xbox Series X

Lubicie spersonalizowany sprzęt? Microsoft ma zatem dla was znakomitą propozycję - Xbox Desing Lab. Rozwiązanie, które pozwoli wam stworzyć własny kontroler Xbox Series.

Trzeba przyznać, że Microsoft dobrze wie czego chcą gracze, a nie ma nic lepszego niż wyjątkowa, limitowana wersja konsoli czy padów. Xbox Design Lab to wyjątkowy projekt amerykańskiej korporacji, który pozwala na stworzenie własnego spersonalizowanego kontrolera z najnowszej serii Xbox Series. Co trzeba zrobić, aby cieszyć się wyjątkowym urządzeniem?

Xbox Desing Lab - cena i dostęp

Xbox Desing Lab już wystartował, wystarczy, że udacie się na oficjalną stronę producenta i po chwili będziecie mogli zacząć projektowanie własnego, unikalnego kontrolera. Ile to może kosztować zapytacie? Otóż okazuje się, że stworzenie tego typu urządzenia może być bardziej opłacalne niż zakup standardowego pada. Kontrolery z Xbox Desing Lab kosztują 69,99 dolarów (~ 275 złotych), cena ta może wzrosnąć o 9,99 dolarów, ale tylko w przypadku gdy zdecyduje się na grawerunek (co ważne - musi on być bez polskich znaków). Dodatkowo, koszt transportu pada jest darmowy. Warto przypomnieć, że w polskich sklepach standardowy kontroler to wydatek rzędu 269 - 279 złotych.

Na dobre warto poczekać, dlatego Microsoft zastrzega, że dostarczenie wyjątkowego pada pod nasze drzwi może potrwać do 28 dni.

Zobacz również: Xbox Game Pass traci kolejne gry. Sprawdź, co zniknie z usługi już w czerwcu