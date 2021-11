Xbox FPS Boost – pełna lista gier ulepszonych na Xbox Series X i Series S [16.11.2021]

Xbox FPS Boost to znakomita funkcja konsol Xbox Series X i S, która pozwala znacząco poprawić wydajność gier. Sprawdź, czym jest i jakie tytuły są obecnie dostępne w FPS Boost.

Xbox FPS Boost (fot. Microsoft)

Microsoft od lat nie ukrywa, że zależy mu na tym, aby gracze mieli dostęp do jak największej biblioteki gier, bez względu na jakim urządzeniu akurat grają. Nie inaczej było przy okazji premiery konsol Xbox Series. Zapewniają nam one nie tylko rozbudowaną kompatybilność wsteczną (sięgającą gier z pierwszego Xboxa), ale również szereg funkcji, które sprawiają, że starsze gry wyglądają i działają na konsolach Microsoftu lepiej niż u konkurencji. Jedną z nich jest Xbox FPS Boost.

Co to jest Xbox FPS Boost i jak działa?

Xbox FPS Boost to, w dużym uproszczeniu, autorska technologia Microsoftu, która pozwala wykorzystać moc konsol Xbox Series X/S, aby zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę w wybranych grach. Co istotne, dotyczy to gier, które domyślnie na konsolach Microsoftu (i często również konkurencji) nie otrzymały oficjalnego wsparcia dla wyższej wydajności. Za przykład weźmy tu popularną grę od Bethesdy – Fallout 76. Domyślnie jest ona dostępna na konsolach jedynie w 30 kl./s. FPS Boost pozwala jednak podwoić tę liczbę i zapewnia komfortową zabawę w 60 kl./s.

Jak włączyć Xbox FPS Boost?

Chcąc włączyć Xbox FPS Boost nie musicie robić praktycznie nic. Wystarczy posiadać najbardziej aktualną wersję systemu konsoli, a gry objęte programem będą działać znacznie płynniej. Są tu jednak pewne wyjątki – dotyczą one co prawda znikomej liczby tytułów, jednak warto o nich wspomnieć. O co dokładnie chodzi? Niektóre produkcje posiadają domyślnie wyłączony tryb Xbox FPS Boost, bowiem w ich przypadku zwiększenie wydajności ma wpływ na jakość obrazu. Często oznacza to, że gra przestaje korzystać np. z aktualizacji, która powstała z myślą o konsoli Xbox One X i działa w wersji przeznaczonej oryginalnie na Xbox One. Za przykład znów niech nam posłuży Fallout 76, który domyślnie na Xbox Series X działa w rozdzielczości 4K i 30 kl./s, po uruchomieniu funkcji Xbox FPS Boost liczba klatek wzrasta do 60, jednak musimy się również liczyć ze spadkiem rozdzielczości do poziomu FullHD. Pamiętajcie jednak, że dotyczy do gier, które FPS Boost mają domyślnie wyłączone.

Jeśli chcecie się upewnić czy dany tytuł faktycznie korzysta z FPS Boost, to wystarczy podczas rozgrywki wcisnąć przycisk Xbox na kontrolerze i przed waszymi oczami powinien ukazać się taki obrazek:

Xbox FPS Boost (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Jeśli chcecie „ręcznie” włączyć bądź wyłączyć Xbox FPS Boost to musicie wykonać następujące kroki:

Wybierz grę i wejdź w „więcej opcji” (za pomocą przycisku na kontrolerze)

Następnie wybierz z menu „zarządzenie grą i dodatkami”

Xbox FPS Boost (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

W kolejnym menu wybierz „opcje zgodności”

Xbox FPS Boost (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Włącz lub wyłącz „zwiększenie liczby klatek na sekundę”

Xbox FPS Boost (fot. PCWorld.pl / Maciej Persona)

Xbox FPS Boost lista gier (ostatnia aktualizacja 16.11.2021)

Poniżej znajdziecie aktualną i kompletną listę gier ulepszonych w ramach Xbox FPS Boost.

Alien Isolation – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Anthem – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone Assassin’s Creed III Remastered – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Assassin’s Creed Rogue Remastered – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Assassin’s Creed The Ezio Collection – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Assassin’s Creed Unity – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Battle Chasers: Nightwar – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Battlefield 1 – 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone Battlefield 4 – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Battlefield Hardline – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Battlefield V – 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone Beholder Complete Edition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Dark Souls III – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Dead Island Definitive Edition – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Dead Island: Riptide Definitive Edition - 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

- 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Deus Ex Mankind Divided – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S DiRT 4 – 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Dishonored Definitive Edition - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Dishonored: Death of the Outsider - 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

- 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Don’t Starve: Giant Edition – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Dragon Age: Inquisition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Dungeon Defenders II – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Dying Light – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Fallout 4 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Fallout 76 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Far Cry 4 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Far Cry 5 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Far Cry New Dawn – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Far Cry Primal – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War 4 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Golf with your Friends – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Halo Wars 2 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Halo: Spartan Assault – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Hollow Knight: Voidheart Edition – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Homefront: The Revolution – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Hyperscape – 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Island Saver – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S LEGO Batman 3: Beyond Gotham – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S LEGO Jurassic World - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S LEGO Marvel Super Heroes 2 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S LEGO Marvel Superheroes – 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S LEGO Marvel’s Avengers – 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S LEGO STAR WARS: The Force Awakens – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S LEGO The Hobbit – 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S LEGO The Incredibles – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S LEGO World s – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

s – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Life is Strange – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Life is Strange 2 – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Lords of the Fallen – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Mad Max – 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S Metro 2033 Redux – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Metro: Last Light Redux – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Mirror’s Edge Catalyst – 120 Hz na Xbox Series X/S, niedostępne na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X/S, niedostępne na Xbox Series S Monster Energy Supercross 3 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S MotoGP 20 – 60 Hz na Xbox Series S, niedostępne na Xbox Series X

– 60 Hz na Xbox Series S, niedostępne na Xbox Series X Moving Out – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S My Friend Pedro – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S My Time at Portia – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S New Super Lucky’s Tale – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Overcooked! 2 – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Paladins – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Plants vs. Zombies Garden Warfare – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Power Rangers: Battle for the Grid – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Prey - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Realm Royale – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S ReCore – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Sea of Solitude – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Shadow Warrior 2 – 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 60 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Sleeping Dogs Definitive Edition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S SMITE – 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Sniper Elite 4 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S STAR WARS Battlefront – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S STAR WARS Battlefront II – 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S, domyślnie wyłączone Steep – 60 Hz na Xbox Series S, niedostępne na Xbox Series X

– 60 Hz na Xbox Series S, niedostępne na Xbox Series X Super Lucky’s Tale – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S SUPERHOT – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S The Evil Within 2 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone The Gardens Between – 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X / 60 Hz na Xbox Series S The LEGO Movie 2 Videogame – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S The LEGO Movie Videogame – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Titanfall – 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S

– 120 Hz na Xbox Series X, niedostępne na Xbox Series S Titanfall 2 – 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Tom Clancy’s The Division – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Tomb Raider: Definitive Edition – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Totally Reliable Delivery Service - 120 Hz na Xbox Series X/S

- 120 Hz na Xbox Series X/S Two Point Hospital – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S UFC 4 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Unravel 2 – 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 120 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Unruly Heroes – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Untitled Goose Game – 120 Hz na Xbox Series X/S

– 120 Hz na Xbox Series X/S Wasteland 3 – 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone

– 60 Hz na Xbox Series X/S, domyślnie wyłączone Watch Dogs 2 – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Watch Dogs – 60 Hz na Xbox Series X/S

– 60 Hz na Xbox Series X/S Yakuza 6: The Song of Life – 60 Hz na Xbox Series X/S

Aktualizacja 13.09.2021

Microsoft zwolnił ostatnio nieco tempo dodawania gier do Xbox FPS Boost, ale możemy być pewni, że to nie koniec wsparcia starszych gier na konsolach Xbox Series X i Series S. Przed nami miesiące wypełnione premierami i amerykański producent z całą pewnością będzie chciał wykorzystać wszystkie swoje zasoby do zwiększenia zainteresowania konsolami dziewiątej generacji w nadchodzącym okresie świątecznym. Możecie być pewni, że gdy tylko Xbox FPS Boost zostanie wzbogacony o kolejne gry, to powyższa lista zostania zaktualizowana.

Aktualizacja 16.11.2021

Microsoft ujawnił listę kolejnych 37 gier, które otrzymały wsparcie dla FPS Boost. Wśród nich nie zabrakło kultowych produkcji, jak serii Gear of War, F.E.A.R. czy Dead Space.

Alan Wake - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Assassin’s Creed - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Binary Domain - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Black College Football Xperience: Doug Williams Ed - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Darksiders - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Dead Space 2 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Dead Space 3 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Disney’s Chicken Little - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Dragon Age: Origins - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Dragon Age II - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S The Elder Scrolls IV: Oblivion - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S F.E.A.R. - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S F.E.A.R. 3 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Fable Anniversary - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Fable III - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Fallout 3 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Fallout: New Vegas - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Far Cry 3 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Final Fantasy XIII-2 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Lightning Returns: Final Fantasy XIII - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War 2 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War 3 - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War: Judgment - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Gears of War: Ultimate Edition - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Kameo: Elements of Power - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Lego The Lord of the Rings - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Medal of Honor: Airborne - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Mirror’s Edge - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Nier - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Resident Evil: Operation Raccoon City - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Rock of Ages - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Sonic & All-Stars Racing Transformed - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Sonic Generations - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Sonic Unleashed - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Star Wars: The Clone Wars - 60 Hz na Xbox Series X/S

- 60 Hz na Xbox Series X/S Vandal Hearts: Flames of Judgment - 60 Hz na Xbox Series X/S

