Xbox Game Pass - Scarlet Nexus trafi do usługi w dniu premiery? [Aktualizacja]

Możliwe, że posiadacze abonamentu Xbox Game Pass już w czerwcu otrzymają od Microsoftu kolejną, ogromną niespodziankę, w postaci ciekawie zapowiadającej się gry w stylu anime - Scarlet Nexus.

Microsoft pokazał już, że nie tylko gry wewnętrznych zespołów będą trafiać do Xbox Game Pass w dniu premiery. W tym roku taki los spotkał już polskie produkcje: Medium oraz Outriders. Co więcej, amerykański producent potwierdził już, że w najbliższych miesiącach czekają na nas kolejne premierowe gry jak: Dungeons & Dragons: Dark Alliance (22 czerwca) czy The Ascent (29 lipca).

Scarlet Nexus trafi do Xbox Game Pass?

Jak donosi, zawsze dobrze poinformowany, dziennikarz Jeff Grubb - kolejną produkcją, którą posiadacze Xbox Game Pass będą mogli pobrać w dniu premiery będzie Scarlet Nexus.

Myślę, że będzie to (Scarlet Nexus - przyp.red.) Game Pass day one, tak mi się wydaje, tak słyszałem. Jeśli chodzi o Game Pass day one, szczególnie w przypadku czegoś, co jest stosunkowo duże, te oferty pojawiają się bardzo późno. Microsoft prawdopodbnie będzie musiał jednak wydać na to całkiem sporo pieniędzy, ale ludzie wydają się lubić tę grę, co ostatecznie i tak powinno przełożyć się na jej wysoką sprzedaż - Jeff Grubb.

Przypomnijmy, Scarlet Nexus to gra akcji z elementami RPG w stylu anime. Gracze mogą wcielić się w jedną z dwóch postaci - Yuito bądź Kasane, i wspólnie z towarzyszami przemierzać niebezpieczny świat gry, który przez twórców określany jest jako "Brain Punk". Co się kryje za Scarlet Nexus i co foeruje nam owa produkcja możecie dowiedzieć się z najnowszego materiału od twórców, który wyjaśnia główne elementy produkcji.

Scarlet Nexus - data premiery, platformy, demo

Scarlet Nexus zadebiutuje już 25 czerwca na PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PlayStation 4 i PS5. Warto też odnotować, że obecnie każdy chętny może wypróbować wersję demonstracyjną gry i sprawdzić, czym tak naprawdę jest Scarlet Nexus.

Aktualizacja 08.06.2021

Niestety nie mamy najlepszych wieści dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass. Twórcy gry Scarlet Nexus postanowili odnieść się do wczorajszych plotek i stanowczo zaprzeczyli, jakoby ich najnowsze dzieło miało trafić w dniu premiery do usługi Microsoftu.

Nie mamy żadnych planów, aby w tym momencie wprowadzić Scarlet Nexus do Xbox Game Pass i jesteśmy podekscytowani jego premierą na Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i PC w dniu 25 czerwca - Bandai Namco

