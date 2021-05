Xbox Game Pass Ultimate w promocji - 3 miesiące za jedyne 4 zł

Znakomita promocja Microsoftu na Xbox Game Pass Ultimate powraca. Lepszej okazji to wypróbowania abonamentu mieć nie będziecie.

Xbox Game Pass to obecnie "oczko w głowie" Microsoftu. Ta abonamentowa usługa regularnie przyciąga nowych użytkowników, co sprawia, że "zieloni" z jeszcze większą chęcią inwestują w nowe tytuły. Tylko w tym roku otrzymaliśmy już kilkanaście nowych gier, a w tym premierowe wydania Medium oraz Outriders. Możemy być pewni, że w kolejnych miesiącach czekają na nas kolejne znakomite produkcje, które trafią do Game Passa.

Warto też, dodać, że posiadacze najdroższego wariantu abonamentu Microsoftu - Xbox Game Pass Ultimate, otrzymują również dostęp do biblioteki gier w ramach EA Play, liczne zniżki i promocje, darmowe gry z Games with Gold oraz możliwość korzystania z dobrodziejstw xCloud, czyli streamingowej usługi Microsoftu, która pozwoli wam ogrywać największe hity na smartfonach i tabletach z Androidem, a już niebawem na wszystkich urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej. Trzeba przyznać, że to całkiem sporo jak na jeden abonament.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji sięgnąć po Xbox Game Pass Ultimate, to teraz macie do ku temu znakomity powód. Microsoft przywrócił znakomitą promocję, w ramach której wykupując jeden miesiąc usługi (w cenie promocyjnej za 4 złote), dwa kolejne miesiące otrzymujecie gratis! W sumie daje to nam 3 miesiące zabawy z Game Pass ze jedyne 4 zł. Niestety, promocja ta jest dedykowana jedynie nowym użytkownikom. Starsi użytkownicy usługi, muszą niestety nabyć abonament w standardowej cenie.

