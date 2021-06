Xbox Game Pass Ultimate w promocji - 3 miesiące za jedyne 4 złote dla wszystkich

Microsoft przygotował kolejną promocję związaną z abonamentem Xbox Game Pass Ultimate. Co istotne, tym razem mogą z niej skorzystać nie tylko nowi użytkownicy.

Microsoft, z okazji uruchomienia Xbox Cloud Gaming w przeglądarkach internetowych, zachęca kolejny graczy do skorzystania z usługi Game Pass. Amerykański producent przygotował dla nas znakomitą promocję, w ramach której pierwszy miesiąc Xbox Game Pass Ultimate kupimy za jedyne 4 złote (standardowo ponad 50 zł), a dodatkowe dwa miesiące otrzymamy za darmo!

Co istotne, promocja ta jest skierowana zarówno do nowych użytkowników (którzy nigdy nie korzystali jeszcze z Xbox Game Pass), jak i do powracających graczy. Jest to zatem znakomita okazja, aby sprawdzić w czym tkwi sekret usługi Microsoft. Szczególnie, że od dzisiaj możecie z niej korzystać na niemal każdym sprzęcie, a to za sprawą wspomnianego już Xbox Cloud Gaming, który jest dostępny na przeglądarkach Microsoft Edge, Google Chrome lub Safari. Wystarczy udać się na stronę Xbox Play, a już po chwili będziecie mogli cieszyć się rozgrywką na wybranym przez was sprzęcie.

