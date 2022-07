Xbox Game Pass - gry lipiec 2022. Pełna lista tytułów. Sprawdź, w co zagramy

Microsoft ujawnił nam pełną listę gier, które abonenci Xbox Game Pass otrzymają w lipcu. Wśród nich nie brakuje ciekawych, premierowych tytułów, jak i nieco starszych klasyków. Amerykański producent może jednak szykować jeszcze kilka niespodzianek.

Spis treści

Microsoft stara się usilnie pokazać nam, że początek lata można spędzić również przy konsoli bądź PC. Zachęcić ma nas do tego m.in. bogata oferta Xbox Game Pass na lipiec. Amerykański producent ujawnił już gry, które zadebiutują w najbliższych tygodniach i trzeba przyznać, że ciekawych propozycji nie brakuje.

Xbox Game Pass - gry na lipiec 2022. Lista potwierdzonych tytułów

Lipiec zaczął się od kultowej już produkcji Ubisoftu - Far Cry 5. Jednak najciekawsze czeka na nas nieco później. Już 7. lipca odbędzie się światowa premiera Matchpoint: Tennis Championships, która od razu trafi do Xbox Game Pass na konsolach. Z kolei 19. lipca sympatycy pokręconych opowieści i gier narracyjnych będą mogli wypróbować wyjątkowe As Dusk Falls.

Zobacz również:

Pełna lista ujawnionych dotychczas gier w lipcowym Xbox Game Pass prezentuje się następująco:

Far Cry 5 (Xbox, PC, Chmura) - już dostępna

Last Call: BBS (PC) - 5 lipca

Yakuza 0 (Xbox, PC, Chmura) – 5 lipca

Yakuza Kiwami (Xbox, PC, Chmura) – 5 lipca

Yakuza Kiwami 2 (Xbox, PC, Chmura) – 5 lipca

Solasta: Crown of the Magister (Xbox) - 6 lipca

Matchpoint: Tennis Championships (Xbox) - 7 lipca

Road 69 (Xbox, PC, Chmura) – 7 lipca

DJMax Respect V (Xbox, PC, Chmura) – 7 lipca

Escape Academy (Xbox, PC) – 14 lipca

My Friend Peppa Pig (Xbox, PC, Chmura) – 14 lipca

Overwhelm (PC) – 14 lipca

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (Xbox, PC, Chmura) – 14 lipca

PowerWash Simulator (Xbox, PC, Chmura) – 14 lipca

As Dusk Falls – (Xbox, PC, Chmura) - 19 lipca

Immortality (Xbox, PC) - 26 lipca

Aktualizacja - 06.07.2022

Dość niespodziewanie Microsoft dodał do Xbox Game Pass jedną z najciekawszych gier RPG w rzucie izometrycznym ostatnich lat - Solasta: Crown of the Magister. Wraz z premierą na konsolach Xbox One i Xbox Series X|S tytułu ten trafił od razu do Xbox Game Pass. Oznacz to, że możecie już pobierać grę i cieszyć się rozgrywką. Warto przypomnieć, że wersja PC-towa gry jest dostępna w PC Game Pass już od zeszłego roku.

Aktualizacja II - 18.07.2022

Microsoft przedstawił aktualizację listy gier, które w lipcu trafi do Xbox Game Pass. Do zaprezentowanych do tej pory tytułów dołączą również:

Ashes of the Singularity: Escalation (PC) – 19 lipca

Watch Dogs 2 (Xbox, PC, Chmura) – 19 lipca

MotoGP 22 (Xbox, PC, Chmura) – 21 lipca

Torment: Tides of Numenera (Xbox, PC) – 21 lipca

Inside (Xbox, PC, Chmura) – 29 lipca

Far Cry 6 w Xbox Game Pass jeszcze w lipcu?

Możliwe, że Microsoft szykuje dla nas jeszcze jedną i to nie byle jaką niespodziankę na lipiec. IdleSloth - znany leakster i informator, opublikował zdjęcie ekranu, na którym widać reklamę Xbox Game Pass ze sklepu Microsoftu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obok już dostępny w usłudze gier jak: Sniper Elite 5, Assassin's Creed Origins czy Naraka Bladepoint, widzimy okładkę Far Cry 6!

(fot. Twitter / IdleSloth)

Warto przypomnieć, że niedawno przedstawiciele Ubisoftu i Microsoftu informowali o zacieśnieniu współpracy, czego owocem było udostępnienie w ostatnich tygodniach takich gier jak For Honor, Far Cry 5 czy AC: Origins. Możliwe zatem, że już niebawem do tego grona dołączy najnowsza odsłona popularnej serii FPS-ów z otwartym światem. Far Cry 6 to tytuł, któremu zdecydowanie warto dać szansę, dlaczego? O tym możecie przekonać się czytając naszą recenzję.

Xbox Game Pass - lipiec 2022. Lista gier, które opuszczą usługę

Niestety, jak każdego miesiąca Microsoftu nie tylko dodaje nowe gry do usługi Game Pass, ale również kilka usuwa. W lipcu Xbox Game Pass opuszczą następujące tytuły:

Atomicrops (Xbox, PC) - 15 lipca

Carrion (Xbox, PC) - 15 lipca

Children of Morta (Xbox, PC) - 15 lipca

(Xbox, PC) - 15 lipca Cris Tales (Xbox, PC) - 15 lipca

Lethal League Blaze (Xbox, PC) - 15 lipca

Dodgeball Academia (Xbox, PC, Chmura) - 31 lipca

Katamari Damacy Reroll (Xbox, PC, Chmura) - 31 lipca

Lumines Remastered (Xbox, PC, Chmura) - 31 lipca

Omno (Xbox, PC, Chmura) - 31 lipca

Raji: An Ancient Epic (Xbox, PC, Chmura) - 31 lipca

Xbox Game Pass 2022 - co nas jeszcze czeka w tym roku? Lista gier

Microsoft był zmuszony przełożyć większość swoich tegorocznych premier, takich jak: Redfall czy Starfield. W związku z tym amerykański producent chce trochę zrekompensować graczom "straty" i zapowiedział już kilka głośnych premier od zewnętrznych deweloperów, które trafią do Xbox Game Pass jeszcze w tym roku. Wśród nich warto wymienić:

Two Point Campus - 9 sierpnia

Warhammer 40k: Darktide - 13 września

A Plague Tale: Requiem - 18 października

Scorn - 21 października

Humankind - 4 listopada

Hello Neighbor 2 - 6 grudnia

To oczywiście nie wszytko, pełną listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w 2022 roku znajdziecie TUTAJ.