Xbox Game Pass - gry na maj 2022. Pełna lista tytułów. Sprawdź, co nas czeka

Jesteście ciekawi jakie gry trafią do Xbox Game Pass w maju? Microsoft potwierdził już, że możemy liczyć na premierowe wydania takich tytułów jak: Trek to Yomi czy Sniper Elite 5, to jednak zaledwie ułamek tego, co nas czeka w maju.

Xbox Game Pass zapewni nam w maju mnóstwo ciekawych gier (fot. Microsoft)

Microsoft przyzwyczaił nas już do tego, że co najmniej dwukrotnie, każdego miesiąca publikuje listy gier, które trafiają do usługi Game Pass. Choć pełne zestawienie tytułów na maj poznamy dopiero w przyszłym tygodniu, to już teraz amerykański gigant wraz z partnerami potwierdził wyjątkowo bogatą i ciekawie zapowiadającą się listę gier, które w maju trafią do Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass - gry na maj 2022. Lista potwierdzonych tytułów

Maj w Game Pass zapowiada się wyjątkowo interesująco. Microsoft oficjalnie potwierdził już kilka tytułów, które będziemy mogli pobrać w najbliższym miesiącu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: Trek to Yomi - gra polskiego studia Flying Wild Hog, inspirowana filmami Akiry Kurosawy, Eiyuden Chronicle: Rising - staroszkolne jRPG oraz Sniper Elite 5 - najnowsza odsłona kultowej serii od deweloperów z Rebellion Developments. To jednak oczywiście nie wszystko, obecnie potwierdzono już, że w maju do Xbox Game Pass trafią:

Loot River - 4 maja

Citizen Sleeper - 5 maja

Trek to Yomi - 5 maja

This War of Mine: Final Cut - 10 maja

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 maja

Hardspace: Shipbreaker - 24 maja

Floppy Knights - 24 maja

Sniper Elite 5 - 26 maja

Pac-Man Museum+ - 27 maja

Z całą pewnością możemy liczyć na to, że już w przyszłym tygodniu do powyższego grona dołączą kolejne tytułu. Wśród nich mogą znaleźć się Assassin's Creed Origins oraz For Honor: Marching Fire Edition, Ubisoft potwierdził już bowiem, że "niebawem" trafią one do usługi Game Pass. Możecie być pewni, że gdy tylko potwierdzone zostaną kolejne gry w majowym Xbox Game Pass, to od razu damy wam znać.

