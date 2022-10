Xbox Game Pass - gry październik 2022. W co zagramy w tym miesiącu? Pełna lista gier

Jakie gry są dostępne Xbox Game Pass w październiku? Cóż, nikt nie powinien narzekać bowiem czekają na nas m.in. premierowe wydania Scorn i A Plague Tale: Requiem.

Choć wszyscy wiedzieliśmy, że nadejdzie, to jak zwykle za szybko. O czym mowa? Oczywiście o jesieni. Ponura aura, niższa temperatura i nieprzyjemna pogoda sprawiają, że mniej chętnie opuszczamy nasze domy. Na szczęście w październiku nie będziemy narzekać na nudę i nasze ulubione hobby – gry, pomoże nam przetrwać początek jesieni. Nie licząc wielkich premier jak choćby Call of Duty Modern Warfare 2, to jak zawsze możemy liczyć na Xbox Game Pass. Usługa Microsoftu nabieram tempa i wyraźnie szykuje się do ostrej ofensywy w końcówce 2022 roku. Jakie gry trafią zatem do Xbox Game Pass? Październik obfitować będzie w wielkie premiery i pomniejsze produkcje.

Xbox Game Pass w październiku pełen hitów.

Xbox Game Pass - gry październik 2022

Użytkownicy konsol Xbox mogą narzekać w tym roku na brak tytułów na wyłączność. Microsoft stara się nieco zadośćuczynić te braki w swoim portfolio, czego najlepszym przykładem jest zestawienie gier w Xbox Game Pass w październiku. W nadchodzących tygodniach możemy liczyć na premierowe wydanie dwóch mocno oczekiwanych gier: Scorn i A Plague Tale: Requiem. Pod koniec miesiąc swoją premierę na konsolach Xbox będzie mieć również jedna z najlepszych gier jRPG ostatnich lat, czyli Persona 5 i to w rozszerzonym wydaniu Royal. Co jeszcze czeka na nas w październiku? Te gry trafią do Xbox Game Pass:

Chivalry 2 - już dostępna (Xbox, PC, Chmura)

Medieval Dynasty – 6 października (Xbox Series X|S)

The Walking Dead: The Complete First Season - 6 października (PC)

The Walking Dead: Season Two - 6 października (PC)

Costume Quest - 11 października (Xbox, Chmura)

Coral Island – 11 października (PC)

Eville – 11 października (Xbox, PC)

Dyson Sphere Program – 13 października (PC)

Scorn – 14 października (Xbox, PC)

A Plague Tale: Requiem – 18 października (Xbox, PC, Chmura)

Norco – 20 października (Xbox, PC)

Phantom Abyss - 20 października (Xbox Series X|S)

Persona 5: Royal – 21 października (Xbox, PC)

Gunfire Reborn – 27 października (Xbox)

Signalis – 27 października (Xbox, PC, Chmura)

Xbox Game Pass - październik 2022. Lista gier, które opuszczą usługę

Jak co miesiąc, kilka tytułów opuści również Xbox Game Pass, a będą to:

Sable (Xbox, PC, Chmura)

Into the Pit (Xbox, PC, Chmura)

The Good Life (Xbox, PC, Chmura)

Echo Generation (Xbox, PC, Chmura)

Ring of Pain (Xbox, PC, Chmura)

Bloodroots (Xbox, PC, Chmura)

Powyższe gry opuszczą Xbox Game Pass już 15 października 2022 r.

