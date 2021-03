Xbox Game Pass już jutro wzbogaci się o 20 gier Bethesdy

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft ujawnił nam dzisiaj niespodziankę, która czeka na posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass.

Na początku tego tygodnia dowiedzieliśmy się, że Microsoft już oficjalnie stał się nowym właścicielem firmy Zenimax Media, a więc w tym także Bethesdy. Włodarze "giganta z Redmond" zdradzili wówczas, że z okazji dołączenia do Xbox Game Studios ośmiu nowych zespołów (Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog oraz Roundhouse Studios), gracze mogą liczyć na niespodziankę. "Zieloni" słowa dotrzymali i właśnie ujawniono, że już jutro do biblioteki usługi Xbox Game Pass trafi aż 20 ikonicznych gier z katalogu Bethesdy.

Wśród zapowiedzianych produkcji nie brakuje zarówno "klasyków" jak i niedawno wydanych hitów. W sumie już jutro będziemy mogli pobrać:

Dishonored Definitive Edition - konsole Xbox, PC, Android

Dishonored 2 - konsole Xbox, PC, Android

DOOM (1993) - konsole Xbox, PC, Android

DOOM II - konsole Xbox, PC, Android

DOOM 3 - konsole Xbox, PC, Android

DOOM 64 - konsole Xbox, PC, Android

DOOM Eternal - konsole Xbox, PC, Android

The Elder Scrolls III: Morrowind - konsole Xbox, PC

The Elder Scrolls IV: Oblivion - konsole Xbox, PC

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - konsole Xbox, PC, Android

The Elder Scrolls Online - konsole Xbox, Andorid

The Evil Within - konsole Xbox, PC, Android

Fallout 4 - konsole Xbox, PC, Android

Fallout 76 - konsole Xbox, PC, Android

Fallout: New Vegas - konsole Xbox

Prey - konsole Xbox, PC, Android

RAGE 2 - konsole Xbox, PC, Android

Wolfenstein: The New Order - konsole Xbox, PC, Android

Wolfenstein: The Old Blood - konsole Xbox, PC, Android

Wolfenstein: Youngblood - konsole Xbox, PC, Android

Xbox Game Pass niemal z każdym miesiącem prezentuje się coraz lepiej. Włodarze Microsoftu ujawnili, że wszystkie gry wydawane przez Bethesdę w przyszłości będą trafiać do usługi już w dniu premiery. Co więcej, spekuluje się, że jeszcze w tym roku do biblioteki Game Pass mogą dołączyć gry Ubisoftu, w tym wydane niedawno: Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion czy Immortals Fenyx Rising.

