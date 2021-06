Xbox Game Pass już w czerwcu wzbogaci się o 9 nowych gier

Microsoft, za pośrednictwem swojego oficjalnego bloga, właśnie ujawnił, jakie gry trafią do Xbox Game Pass jeszcze w czerwcu.

Microsoft nie zwalnia tempa i regularnie rozszerza listę gier dostępny w usłudze Xbox Game Pass. Zaledwie wczoraj posiadacze abonamentu otrzymali premierowe wydanie gry Dungeons & Dragons: Dark Alliance, a już dzisiaj "gigant z Redmond" ujawnił nam listę gier, które jeszcze w czerwcu trafią do Xbox Game Pass.

Jeszcze w czerwcu zagramy w takie tytuły jak: Worms Rumble, Iron Harvest, Need for Speed: Hot Pursuit Remastere oraz Prodeus. Pierwszego lipca dołączą do nich: Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Bug Fables: The Everlasting Sapling, Gang Beasts, Immortal Realms: Vampire Wars oraz Limbo.

Xbox Game Pass w czerwcu - lista gier

Worms Rumble (Chmura, Xbox, PC) – już dostępne

Iron Harvest (PC) – od 24 czerwca

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered (Xbox, PC) – od 24 czerwca

Prodeus (PC) – od 24 czerwca

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Chmura) – od 1 lipca

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Gang Beasts (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Immortal Realms: Vampire Wars (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Limbo (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Niestety, kilka tytułów opuści usługę Microsoft, w tym tak znakomite gry, jak:

Monster Hunter: World (Xbox)

Outer Wilds (Xbox)

Soulcalibur VI (Xbox)

Marvel vs Capcom: Infinite (Xbox/PC)

Battle Chasers: Nightwar (Xbox)

The Messenger (Xbox/PC)

Mistover (PC)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

