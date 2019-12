Xbox Game Pass już w tym tygodniu wzbogaci się o cztery kolejne produkcje

Microsoft nie zapomina o zbliżających się świętach i przygotował dla graczy upominek, w postaci czterech nowych gier, które już w tym tygodniu trafią do Xbox Game Pass.

Już dzisiaj do biblioteki gier Xbox Game Pass trafi specyficzna produkcja - Untitled Goose Game, autorstwa niezależnego studia House House. Jest to jednak jedynie przystawka przed daniem głównym, które pojawi się już w najbliższy czwartek - 19 grudnia.

Wówczas Xbox Game Pass wzbogacą trzy rewelacyjne produkcje. Pierwsza z nich to nasz rodzimy Wiedźmin 3: Dziki Gon od CD Projekt RED. Fani gier RPG nie będą mogli narzekać w święta, bowiem kolejną grą jest Pillars of Eternity autorstwa Obsidian Entertainment. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto spróbować swoich sił w tym klasycznym rpg-u z rzutem izometrycznym, szczególnie że już 28 stycznia na konsolach zadebiutuje kontynuacja owej gry - Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition.

Nieco odetchnąć od fantastycznych światów pozwoli piąty epizod Life is Strange 2, który wieńczy historię opowiedzianą przez utalentowany zespół Dontnod Entertainment (Vampyr, Life is Strange).

Warto przypomnieć, że obecnie trwa promocja dla nowych użytkowników Xbox Game Pass Ultimate, w której za zaledwie 4 złote otrzymacie 3 miesiące abonamentu.

źródło: Microsoft