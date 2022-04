Xbox Game Pass - kwiecień 2022. Pełna lista gier. Zobacz, co nas czeka

Xbox Game Pass otrzyma w kwietniu kilka ciekawych gier. Niestety, z usługi zniknie również sporo przebojowych produkcji. Sprawdźcie, co nas czeka w najbliższym miesiącu.

Xbox Game Pass każdego miesiąca zapewnia nam dostęp do nowych gier. Stałym elementem abonamentu są również premierowe wydania nowych tytułów. W marcu otrzymaliśmy dzięki temu dostęp do takich produkcji jak: A Memoir Blue, Crusader Kings III czy Weird West. Co dokładnie czeka na nas w kwietniu?

Xbox Game Pass - gry, które trafią do usługi Microsoftu w kwietniu 2022

Microsoft ujawnił na razie jedynie dwa tytuły, które w najbliższych tygodniach wzbogacą Xbox Game Pass, a są to:

MLB The Show 22 – 5 kwietnia (konsole i chmura)

– 5 kwietnia (konsole i chmura) Chinatown Detective Agency – 7 kwietnia (konsole i PC)

Możemy być jednak pewni, że niebawem zapowiedziane zostaną kolejne gry, które trafią do Game Pass w kwietniu. Spekuluje się, że w najbliższych tygodniach usługę zasilą produkcje od Activision-Blizzard i Konami, w tym:

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Diablo 2: Resurrected

Metal Gear Rising: Revengeance

Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain

Metal Gear Survive

Xbox Game Pass - gry, które opuszczą usługę w kwietniu 2022

Każdego miesiąca Xbox Game Pass nie tylko wzbogaca się o nowe gry, ale również kilka tytułów traci. W kwietniu z Xbox Game Pass znikną:

Destiny 2 – 12 kwietnia (PC)

MLB The Show 21 – 16 kwietnia (konsole i chmura)

Pathway – 16 kwietnia (PC)

Rain On Your Parade – 16 kwietnia (konsole, chmura, PC)

The Long Dark – 16 kwietnia (konsole, chmura, PC)

F1 2019 - 18 kwietnia (konsole, chmura, PC)

Xbox Game Pass oferuje mnóstwo premierowych wydań gier, w tym wszystkie produkcje o Xbox Game Studios (fot. Microsoft)

Games with Gold, kwiecień 2022 - darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S

Microsoft nie zapomina również o Games with Gold, czyli comiesięcznych, darmowych grach dla posiadaczy abonentów Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Live Gold. W kwietniu na graczy czekają:

Another Sight

Outpost Kaloki X

MX vs ATV Alive

Hue

To na razie wszystko co wiemy na temat kwietniowego wydania Xbox Game Pass. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy wpis zostanie zaktualizowany.

