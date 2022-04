Xbox Game Pass - kwiecień 2022. Pełna lista gier. Zobacz, co nas czeka [19.04.2022]

Xbox Game Pass otrzyma w kwietniu kilka ciekawych gier. Niestety, z usługi zniknie również sporo przebojowych produkcji. Sprawdźcie, co nas czeka w najbliższym miesiącu.

Spis treści

Xbox Game Pass każdego miesiąca zapewnia nam dostęp do nowych gier. Stałym elementem abonamentu są również premierowe wydania nowych tytułów. W marcu otrzymaliśmy dzięki temu dostęp do takich produkcji jak: A Memoir Blue, Crusader Kings III czy Weird West. Co dokładnie czeka na nas w kwietniu?

Xbox Game Pass - gry, które trafią do usługi Microsoftu w kwietniu 2022

Microsoft ujawnił już gry, które w najbliższych tygodniach wzbogacą Xbox Game Pass, a są to:

MLB The Show 22 – już dostępne (konsole i chmura)

– już dostępne (konsole i chmura) Cricket 22 – już dostępne (chmura & Xbox)

Chinatown Detective Agency – 7 kwietnia (konsole i PC)

– 7 kwietnia (konsole i PC) Dragon Age II – 7 kwietnia (chmura)

Plants vs Zombies Garden Warfare – 7 kwietnia (chmura)

Star Wars Squadrons – 7 kwietnia (chmura)

Life is Strange True Colors - 12 kwietnia (chmura, Xbox, PC)

- 12 kwietnia (chmura, Xbox, PC) Panzercorps 2 - 12 kwietnia (PC)

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos - 12 kwietnia (PC)

Lost in Random - 14 kwietnia (chmura, Xbox, PC)

- 14 kwietnia (chmura, Xbox, PC) Bugsnax - 28 kwietnia (chmura, Xbox, PC)

Na szczególną uwagę zasługują znakomite Life is Strange True Colors oraz Lost in Random. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tymi tytułami, to gorąco was do tego zachęcamy.

Aktualizacja 13.04.2022

Microsoft ujawnił kolejną grę, która trafi do Xbox Game Pass w kwietniu 2022, a jest to Bugsnax - ciekawa produkcja przeznaczona dla nieco młodszych graczy, choć każdy może w niej znaleźć coś dla siebie. Co ciekawe, był to do tej pory tytuł dostępny na wyłączność konsol PlayStation. Bugsnax trafi do Xbox Game Pass na PC, konsolach Xbox i do chmury już 28 kwietnia.

Aktualizacja 19.04.2022

Co jeszcze otrzymamy w kwietniu w Xbox Game Pass? Microsoft ogłosił właśnie kolejne gry, które trafią do Xbox Game Pass w kwietniu, a są to:

F1 2021 - już dostępne (chmura)

Need for Speed Hot Pursuit Remastered - już dostępne (chmura)

Turnip Boy Commits Tax Evasion - już dostępne ((chmura, Xbox, PC)

7 Days to Die - 26 kwietnia (chmura, Xbox, PC)

Research and Destroy - 26 kwietnia (Xbox, PC)

Bugsnax - 28 kwietnia (chmura, Xbox, PC)

Unsouled - 28 kwietnia (Xbox, PC)

Xbox Game Pass z kolejnymi grami w kwietniu (fot. Microsoft)

Co więcej, amerykański producent ogłosił, że pracuje z firmą Ubisoft nad dodaniem kolejnych gier. Potwierdzono już przy tym, że w niedalekiej przyszłości do Xbox Game Pass trafią: Assassin's Creed Origins oraz For Honor: Marching Fire Edition.

Xbox Game Pass - gry, które opuszczą usługę w kwietniu 2022

Każdego miesiąca Xbox Game Pass nie tylko wzbogaca się o nowe gry, ale również kilka tytułów traci. W kwietniu z Xbox Game Pass znikną:

Destiny 2 – 12 kwietnia (PC)

MLB The Show 21 – 16 kwietnia (konsole i chmura)

Pathway – 16 kwietnia (PC)

Rain On Your Parade – 16 kwietnia (konsole, chmura, PC)

The Long Dark – 16 kwietnia (konsole, chmura, PC)

F1 2019 - 18 kwietnia (konsole, chmura, PC)

Xbox Game Pass oferuje mnóstwo premierowych wydań gier, w tym wszystkie produkcje o Xbox Game Studios (fot. Microsoft)

Games with Gold, kwiecień 2022 - darmowe gry na Xbox One i Xbox Series X/S

Microsoft nie zapomina również o Games with Gold, czyli comiesięcznych, darmowych grach dla posiadaczy abonentów Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Live Gold. W kwietniu na graczy czekają:

Another Sight

Outpost Kaloki X

MX vs ATV Alive

Hue

To na razie wszystko co wiemy na temat kwietniowego wydania Xbox Game Pass. Możecie być jednak pewni, że gdy tylko pojawią się nowe informacje, to powyższy wpis zostanie zaktualizowany.

