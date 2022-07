Xbox Game Pass - lipiec 2022. Pełna lista gier. Sprawdź, co nas czeka

Microsoft zaprezentował pierwsze gry, które abonenci Xbox Game Pass otrzymają w lipcu. Wśród nich nie brakuje ciekawych, premierowych tytułów, jak i nieco starszych klasyków.

Spis treści

Microsoft stara się usilnie pokazać nam, że początek lata można spędzić również przy konsoli bądź PC. Zachęcić ma nas do tego m.in. bogata oferta Xbox Game Pass na lipiec. Amerykański producent potwierdził już kilka gier, które zadebiutują w najbliższych tygodniach i trzeba przyznać, że ciekawych propozycji nie brakuje.

Xbox Game Pass - gry na lipiec 2022. Lista potwierdzonych tytułów

Lipiec zaczął się od kultowej już produkcji Ubisoftu - Far Cry 5. Jednak najciekawsze czeka na nas nieco później. Już 7. lipca odbędzie się światowa premiera Matchpoint: Tennis Championships, która od razu trafi do Xbox Game Pass na konsolach. Z kolei 19. lipca sympatycy pokręconych opowieści i gier narracyjnych będą mogli wypróbować wyjątkowe As Dusk Falls.

Zobacz również:

Pełna lista ujawnionych dotychczas gier w lipcowym Xbox Game Pass prezentuje się następująco:

Far Cry 5 (Xbox, PC, Chmura) - już dostępna

Last Call: BBS (PC) - 5 lipca

Matchpoint: Tennis Championships (Xbox) - 7 lipca

As Dusk Falls – (Xbox, PC, Chmura) - 19 lipca

Immortality (Xbox, PC) - 26 lipca

Xbox Game Pass - lipiec 2022. Lista gier, które opuszczą usługę

Niestety, jak każdego miesiąca Microsoftu nie tylko dodaje nowe gry do usługi Game Pass, ale również kilka usuwa. W lipcu Xbox Game Pass opuszczą następujące tytuły:

Atomicrops (Xbox, PC) - 15 lipca

Carrion (Xbox, PC) - 15 lipca

Children of Morta (Xbox, PC) - 15 lipca

(Xbox, PC) - 15 lipca Cris Tales (Xbox, PC) - 15 lipca

Lethal League Blaze (Xbox, PC) - 15 lipca

Xbox Game Pass 2022 - co nas jeszcze czeka w tym roku? Lista gier

Xbox Game Pass wzbogaci się w 2022 roku o kilka ciekawych gier (fot. Microsoft)

Microsoft był zmuszony przełożyć większość swoich tegorocznych premier, takich jak: Redfall czy Starfield. W związku z tym amerykański producent chce trochę zrekompensować graczom "straty" i zapowiedział już kilka głośnych premier od zewnętrznych deweloperów, które trafią do Xbox Game Pass jeszcze w tym roku. Wśród nich warto wymienić:

Two Point Campus - 9 sierpnia

Warhammer 40k: Darktide - 13 września

A Plague Tale: Requiem - 18 października

Scorn - 21 października

Humankind - 4 listopada

Hello Neighbor 2 - 6 grudnia

To oczywiście nie wszytko, pełną listę gier, które trafią do Xbox Game Pass w 2022 roku znajdziecie TUTAJ.