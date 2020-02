Xbox Game Pass luty 2020 - Microsoft wzbogaca usługę o kolejne tytuły, w tym Kingdom Hearts III i Yakuza 0

Microsoft postanowił znacznie wzbogacić listę gier, które w lutym zadebiutują w bibliotece gier Xbox Game Pass.

Na początku bieżącego miesiąca włodarze "giganta z Redmond" poinformowali, że w lutym posiadacze abonamentu Xbox Game Pass będą mogli zagrać w Final Fantasy 15, Wolfenstein: Youngblood oraz Death Squared. Choć już ta oferta prezentuje się zacnie, to najwidoczniej Microsoft uznał, że można ją jeszcze ulepszyć.

Jak właśnie oficjalnie poinformowano, zarówno Xbox Game Pass na konsole Xbox One, jak i PC, wzbogaci się w nadchodzących dniach o szereg nowych gier. Już w najbliższy czwartek użytkownicy konsol otrzymają Ninja Gaiden II, ten klasyczny tytuł ukaże się w ramach kompatybilności wstecznej. Kilka dni później - 25 lutego, usługa abonamentowa Microsoftu wzbogaci się o trzy kolejne gry: Wasteland Remastered, Two Point Hospital oraz Kingdom Hearts III. Warto tu dodać, że pierwsze dwa tytuły właśnie debiutują na konsolach. W kolejnych dniach Xbox Game Pass wzbogaci się również o produkcję Segi - Yakuza 0 (26 luty) oraz The Jackbox Party Pack 3 (27 luty).

Microsoft nie zapomniał również o graczach PC-towych i do końca lutego będą oni mogli pobrać takie produkcje, jak: Yakuza 0, Wasteland Remastered, Reigns: Game of Thrones, Two Point Hospital oraz Indivisible.

Przy okazji przypomniano nam o pierwszej grze, która ukaże się w ramach Xbox Game Pass (zarówno na PC, jak i Xbox One) w marcu, a będzie nią State of Decay 2: Juggernaut Edition, czyli rozszerzona i ulepszona wersja gry autorstwa studia Undead Labs, oryginalnie wydana w 2018 roku.

źródło: microsoft