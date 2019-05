Xbox Game Pass od Microsoft będzie dostępny na komputerach PC

Nazwa może nieco kojarzyć się z Games for Windows Live, ale Game Pass oferuje o wiele więcej.

Dwa lata po debiucie na konsolach Xbox, Microsoft wprowadza swoją usługę subskrypcji gier wideo na komputery PC i działa ona lepiej, niż podejrzewaliśmy. Może przekonać do siebie nawet największych sceptyków Microsoft Store dla systemu Windows 10. Nazwa Xbox Game Pass for PC przypomina niezbyt udany eksperyment sprzed lat - Games for Windows Live, ale jest to naprawdę ciekawa propozycja.

Źródło: pcworld.com

Po pierwsze, jeżeli nigdy nie korzystałeś z Game Pass dla Xbox to za 40 złotych (10 dolarów w USA) możesz otrzymać miesięczny dostęp do bardzo potężnej biblioteki gier na konsolę Xbox One, Xbox 360 oraz Xbox pierwszej generacji. Jest to możliwe dzięki wstecznej kompatybilności, która jest niezwykle ważna dla Microsoftu.

To bardzo dobra usługa, która może stać się Netflixem na rynku gier wideo. Na dodatek wiele nowych tytułów, od razu po premierze trafia do biblioteki Game Pass, dzięki czemu nie musisz wykupować ich na własność. W 2018 roku mogliśmy skorzystać z Sea of Thieves, State od Decay lub Forza Horizon 4 w cenie subskrypcji Xbox Game Pass.

Teraz z wszystkich korzyści oferowanych dla subskrybentów Xbox Game Pass będą mogli skorzystać również posiadacze komputerów PC z systemem Windows 10. Wszystkie gry będzie można pobrać z oficjalnego sklepu Microsoft Store.

Główną przeszkodą przy wprowadzaniu usługi na komputery było zapewnienie wystarczającej ilości tytułów. Podczas, gdy Microsoft nie miał tego problemu na konsolach Xbox w przypadku systemu Windows 10 sprawa była dużo bardziej skomplikowana. Aplikacje, które pojawiają się w Microsoft Store muszą być zgodne z Universal Windows App, przez co deweloperzy nie są skorzy do umieszczania swoich gier w sklepie Microsoft.

Microsoft ugiął się i wprowadził do swojego sklepu z aplikacjami możliwość wprowadzania klasycznych programów desktopowych Win32, co oznacza, że każda gra może znaleźć się w Microsoft Store. To z kolei powoduje, że Xbox Game Pass for PC może zaoferować o wiele szerszą bibliotekę gier.

Więcej szczegółów na temat współpracy firmy Microsoft z przedsiębiorstwami produkującymi gry wideo takimi, jak SEGA poznamy dopiero podczas E3.

Oto oficjalne oświadczenie Microsoftu w sprawie Xbox Game Pass for PC:

"Xbox Game Pass for PC da graczom nieograniczony dostęp do biblioteki ponad 100 wysokiej jakości gier PC na Windows 10, od znanych twórców i wydawców gier PC, takich jak Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, SEGA i innych. Współpracujemy z ponad 75 programistami i wydawcami w celu udostępnienia treści na komputery PC w serwisie i zapewnimy, że biblioteka będzie pełna wspaniałych tytułów z różnych gatunków, a nowe gry będą dodawane co miesiąc".

Jak łatwo się domyśleć w pierwszej kolejności możemy spodziewać się dostępności gier od samego Microsoftu, jak Forza Horizon/Motorsport oraz od firm, z którymi przedsiębiorstwo ściśle współpracuje.

Xbox Game Pass na konsole Xbox szybko stało się bardzo popularną usługą. Na dodatek sam Microsoft często wprowadza różnego rodzaju promocje. W chwili obecnej możemy wykupić miesięczną subskrypcję Game Pass za jedyne 4 zł.

Więcej informacji dowiemy się 9 czerwca na konferencji prasowej Microsoft, która odbędzie się w czasie trwania E3.