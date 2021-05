Xbox Game Pass otrzyma aż 15 nowych gier, w tym wydania premierowe

Microsoft nie zwalnia tempa i ujawnił tytuły kilkunastu produkcji, które już niebawem trafią do Xbox Game Pass. Wśród nowych gier nie zabraknie wydań premierowych.

Microsoft kontynuuje swoją ofensywę. Praktycznie nie ma tygodnia, aby posiadacze konsol Xbox nie byli rozpieszczani nowymi funkcjami, grami i wieściami z obozu "zielonych". Właściciele najnowszych urządzeń producenta - Xbox Series X i S, otrzymali niedawno kilkadziesiąt nowych gier, które korzystają z funkcji FPS Boost. Tym razem jednak, Microsoft ujawnił co czeka na abonentów usługi Xbox Game Pass.

Jeszcze w maju do biblioteki gier w ramach Xbox Game Pass dołączy 15 nowych gier, w tym premierowe wydanie - SnowRunner, symulatora ciężarowych pojazdów terenowych od studia Saber Interactive.

Xbox Game Pass nowe gry - maj 2021

SnowRunner (Chmura, Xbox, PC) - dzisiaj

(Chmura, Xbox, PC) - dzisiaj Peggle 2 (Chmura) – 20 maja

(Chmura) – 20 maja Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (Chmura) – 20 maja

(Chmura) – 20 maja Secret Neighbor (PC) – 20 maja

(PC) – 20 maja The Wild at Heart (Xbox, PC) – 20 maja

(Xbox, PC) – 20 maja The Catch: Carp & Coarse Fishing (Chmura, Xbox, PC) – 21 maja

(Chmura, Xbox, PC) – 21 maja Knockout City (Xbox, PC) EA Play – 21 maja

(Xbox, PC) EA Play – 21 maja Maneater (Chmura, Xbox, PC) – 25 maja

(Chmura, Xbox, PC) – 25 maja Conan Exiles (Xbox, PC) - 27 maja

(Xbox, PC) - 27 maja Fuzion Frenzy (Chmura) - 27 maja

(Chmura) - 27 maja Joy Ride Turbo (Chmura) - 27 maja

(Chmura) - 27 maja MechWarrior 5: Mercenaries (Xbox) - 27 maja

(Xbox) - 27 maja Slime Rancher (PC) - 27 maja

(PC) - 27 maja Solasta: Crown of the Magister (PC) - 27 maja

(PC) - 27 maja SpellForce 3: Soul Harvest (PC) - 27 maja

To jednak nie koniec dobrych wieści. Microsoft potwierdził, że ciekawie zapowiadająca się gra RPG w cyberpunkowym świecie - The Ascent, trafi do usługi Xbox Game Pass już w dniu premiery, która odbędzie się 29 lipca tego roku. Podobny lost spotka Dungeons & Dragons: Dark Alliance, które pojawi się w Xbox Game Pass 22 czerwca.

W maju sympatycy urządzeń mobilnych mogą liczyć również na usprawnione sterowanie w kilku grach dostępnych za pośrednictwem chmury xCloud. Tytuły, które otrzymają wsparcie Xbox Touch Controls to:

Banjo-Tooie

Call of the Sea

Genesis Noir

Narita Boy

Nier: Automata Become As Gods Edition

Rain on Your Parade

Two Point Hospital

Niestety, nie mogło się obyć również bez pożegnań. Kilka gier zniknie z Xbox Game Pass już 31 maja, a są to:

Assetto Corsa (Chmura, Xbox)

(Chmura, Xbox) Broforce (PC)

(PC) Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix (Xbox)

(Xbox) Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (Xbox)

(Xbox) Surviving Mars (Chmura, Xbox, PC)

(Chmura, Xbox, PC) Void Bastards (Chmura, Xbox, PC)

