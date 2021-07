Xbox Game Pass otrzyma w lipcu dwie kolejne gry, sprawdźcie jakie

Wielce prawdopodobne, że właśnie poznaliśmy dwie kolejne gry, które abonenci Xbox Game Pass otrzymają w lipcu.

Microsoft na razie ujawnił jedynie część gier, które trafią do Xbox Game Pass w lipcu. Od 1 dnia tego miesiąca możemy cieszyć się z takich produkcji jak:

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Chmura) – od 1 lipca

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Gang Beasts (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Immortal Realms: Vampire Wars (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Limbo (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Oprócz tego, wiemy także, że w bieżącym miesiącu trafią w nasze ręce trzy premierowe tytuły:

Cris Tales - od 19 lipca

Microsoft Flight Simulator (Xbox) - od 27 lipca

The Ascent - do 29 lipca

Jeśli amerykański producent będzie chciał kontynuować tradycję, to już niebawem powinniśmy poznać kolejne gry, które trafią do usługi. Możliwe, że właśnie poznaliśmy dwie z nich. Oficjalne konto Xbox'a na Twiterze opublikowało wiadomość, z której wynika, że w lipcu do Xbox Game Pass trafią także: Last Stop oraz The Forgotten City.

Last Stop to trzecioosobowa gra przygodowa dla jednego gracza osadzona we współczesnym Londynie. Gracze wcielają się w trzy odrębne postacie, których losy zostały ze sobą splecione. The Forgotten City to z kolei gra inspirowana wielokrotnie nagradzanym modem do The Elder Scrolls: Skyrim, przybierająca formę tajemniczej gry przygodowej, której akcja została osadzona w niezwykłym mieście przypominającym starożytny Rzym.

