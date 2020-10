Xbox Game Pass otrzyma wkrótce aż 8 nowych gier

Microsoft właśnie ujawnił listę gier, które już niebawem powiększą bibliotekę usługi Xbox Game Pass.

Posiadacze konsol Microsoftu i abonamentu Xbox Game Pass są regularnie rozpieszczani przez amerykańskiego producenta. Dopiero co do usługi dołączyły takie produkcja jak Doom Eternal, Brütal Legend czy Forza Motorsport 7, a już niebawem pojawią się w niej kolejne znakomite tytuły.

Xbox Game Pass październik 2020

Microsoft nie zwalnia tempa i i właśnie zapowiedział, że w październiku do usługi Xbox Game Pass trafi jeszcze 8 gier! Czy jest na co czekać? Zdecydowanie.

Już w najbliższy czwartek (15 października) do naszej dyspozycji oddane zostanie m.in.: premierowe wydanie Age of Empires III: Definitive Edition, Katana Zero oraz znakomity jRPG - Tales of Vesperia: Definitive Edition. Nieco później - 21 października do usługi dołączy ScourgeBringer, natomiast dzień później w Game Pass zadebiutują Supraland oraz Cricket 19.

Pełną listę nadchodzących tytułów wraz z platformami, na które trafią znajdziecie poniżej.

Age of Empires III: Definitive Edition - 15 października (tylko PC)

Katana Zero - 15 października (Xbox One, PC, Android)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse - 15 października (tylko PC)

Tales of Vesperia: Definitive Edition - 15 października (Xbox One, PC)

Heave Ho - 15 października (tylko PC)

ScourgeBringer - 21 października (tylko Xbox One)

Cricket 19 - 22 października (tylko Xbox One)

Supraland - 22 października (tylko Xbox One)

Ciekawi jesteśmy, co Microsoft przygotuje na przyszły miesiąc? Szczególnie, że 10 listopada odbędzie się premiera Xbox Series X, czy możemy liczyć na jakieś dodatkowe niespodzianki?

