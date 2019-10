Xbox Game Pass pełne hitów w październiku

Micorosft przedstawił listę gier, które trafią do biblioteki usługi Xbox Game Pass w październiku. Zapowiada się znakomity miesiąc.

Jak co miesiąc, Microsoft wydłuża i tak już długą listę gier dostępnych w ramach usługi abonamentowej Xbox Game Pass. Posiadacze abonamentu w najbliższym miesiącu z całą pewnością nie będą narzekać na nudę.

Już jutro udostępniona zostanie znakomita produkcja studia Arkane - Dishonored 2, jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to gorąco zachęcam was do poznania historii Corvo Attano oraz Emily Kaldwin. Obecnie to bez wątpienia jedna z najlepszych "skradanek" na rynku.

Tydzień później - 10 października, powody do radości będą mieli fani kooperacji oraz zombie. Do Xbox Game Pass trafi World War Z - zaskakująco udana produkcja studia Saber Interactive, która niedawno otrzymała zapowiedź drugiego sezonu. Tego samego dnia udostępniona zostanie urocza gra platformowa Yooka Laylee, która przypadnie do gustu nie tylko młodszym użytkownikom.

Siedemnastego października, w ramach Xbox Game Pass pojawią się jeszcze: Fallout: New Vegas (w ramach wstecznej kompatybilności), Felix The Reaper (tytuł premierowy) oraz Panzer Dragoon Orta.

Jak widać Microsoft przygotował bogatą ofertę, która powinna trafić w gusta szerokiego grona odbiorców. Kto wie? Może amerykański producent postanowi nas zaskoczyć i doda jeszcze jakieś gry w ciągu najbliższego miesiąca.