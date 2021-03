Xbox Game Pass połączy siły z Ubisoft+? Microsoft chce zdominować rynek

Xbox Game Pass może już niebawem wzbogacić się o największy hity Ubisoftu, w tym gry z serii Assassin's Creed czy Ghost Recon.

Microsoft nie ukrywa, że przyszłość działu gamingowego - Xbox, chce budować na usłudze abonamentowej Xbox Game Pass. Konsole i dodatkowe urządzenia są tylko drogą do celu, jakim jest uzyskanie jak największej liczby subskrybentów usługi. Amerykański producent regularnie poszerza bibliotekę gier w Game Pass, choć należy pamiętać, że niektóre tytuły również z niej znikają.

Ostatnie przejęcie Zenimax Media pozwoliło Microsoftowi na dodanie (na stałe) ponad 20 gier od Bethesdy i możemy być pewni, że kolejne pojawią się w przyszłości. "Zieloni" nie zadowalają się jednak tylko grami od własnych zespołów. Na wejście do Xbox Game Pass udało im się przekonać już m.in. twórców takich gier jak: Destiny 2: Beyond Light, Medium czy ostatnio Outriders. Co więcej, pod koniec zeszłego roku do Game Pass dołączyły również wszystkie gry z usługi EA Play (w sumie ponad 94 pozycji).

Coraz więcej spekuluje się o tym, że Microsoft chce przekonać do współpracy również firmę Ubisoft i w ten sposób uzyskać dostęp do usługi Ubisoft+. Czym dokładnie jest Ubisoft+? To usługa abonamentowa na wzór EA Play, czyli zawierające wszystkie gry wydane przez francuskiego producenta. Największa różnica tkwi jednak w tym, że Ubisoft udostępnia w swoim abonamencie premierowe wydania największych hitów, w tym AC: Valhalla czy Watch Dogs Legion. Więcej na temat Ubisoft+ możecie przeczytać tutaj, warto też sprawdzić listę najlepszych gier dostępnych w usłudze.

Jeff Grubb - doświadczony dziennikarz i leakster, zdradził ostatnio, że dotarły do niego wieści o tym, iż Microsoft intensywnie pracuje nad tym, aby do Xbox Game Pass dołączyły gry Ubisoftu.

Myślę, że to Ubisoft+. Myślę, że jest to ta część. Nie jestem pewien, ale tak to rozumiem, że starają się, aby doszło do skutku. - Jeff Grubb

Warto jednak zauważyć, że dziennikarz wspomina jedynie o "części", możliwe zatem, że nie wszystkie gry z Ubisoft+ od razu trafią do Xbox Game Pass. Na rozwój wydarzeń będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wcześniejsze informacje sugerowały, że do ewentualnego dołączenia gier Ubisoftu do Xbox Game Pass dojdzie najwcześniej w ostatnim kwartale bieżącego roku.

