Xbox Game Pass - poznaliśmy 5 pierwszych gier na maj. Zobacz, co nas czeka

Microsoft właśnie ujawnił pierwsze gry, które trafią do Xbox Game Pass w maju. Już teraz możemy być pewni, że czeka na nas wyjątkowo mocna oferta.

Kwietniowy Xbox Game Pass obfituje w wiele ciekawych gier z Life is Strange True Colors oraz Lost in Random na czele. Choć wciąż czekamy na ogłoszenie drugiej partii gier w bieżącym miesiącu, to Microsoft, wraz z partnerami, postanowił ogłosić pierwsze gry, które trafią do usługi w maju. Zapowiada się wyjątkowo gorący miesiąc.

Xbox Game Pass - maj 2022. Lista potwierdzonych gier

Microsoft potwierdził 5 pierwszych gier, które trafią do Xbox Game Pass w maju. Co istotne, w większości są to premierowe wydania, więc nie będziemy mogli narzekać na "odgrzewane kotlety" i "starocie". Wyjątkowo ciekawie zapowiada się polskie Trek to Yomi, najnowsza odsłona kultowej serii Sniper Elite oraz Eiyuden Chronicle: Rising - jRPG, będące duchowym spadkobiercą serii Suikoden.

Citizen Sleeper - 5 maja

Trek to Yomi - 5 maja

Eiyuden Chronicle: Rising - 10 maja

Sniper Elite 5 - 26 maja

Pac-Man Museum+ - 27 maja

Możemy śmiało założyć, że do powyższych tytułów dołączą kolejne. Na ich oficjalne ogłoszenie będziemy musieli jednak poczekać do pierwszych dni maja.

