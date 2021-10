Xbox Game Pass rozczarowaniem Microsoftu? Co dalej z usługą?

Xbox Game Pass nie spełnił swoich corocznych celów, co sprawia, że popularna usługa jest "pod lupą" włodarzy Microsoftu.

Xbox Game Pass to obecnie najlepsza oferta abonamentowa dla graczy. Oprócz setek dostępnych tytułów, które regularnie się zmieniają, usługa Microsoftu jest przede wszystkim niezwykle łatwo dostępna. Obecnie możecie z niej korzystać na niemal każdym urządzeniu - konsoli (Xbox One, Xbox Series X/S), PC, urządzeniach mobilnych z Android i iOS, a nawet za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Wszystko to sprawia, że konkurencja jest daleko w tyle. Niestety, okazuje się, że pomimo wysokiej jakości i ciągłych inwestycji ze strony producenta, Xbox Game Pass nie zdołał sprostać oczekiwaniom.

Jak donosi serwis VGC, w ostatnich 12 miesiącach liczba abonentów Xbox Game Pass wzrosła o 37,48%. Choć wydawać by się mogło, że jest to znakomity wynik, to celem usługi było osiągnięcie wzrostu na poziomie 47,79%. Różnica jest zatem spora. Co ciekawe, rok temu Xbox Game Pass był w stanie nie tylko sprostać swoim celom, ale znacząco je przekroczył. Warto przy tym podkreślić, że dla decydentów Microsoftu znacznie ważniejsze są wzrosty rok do roku niż rzeczywista liczba użytkowników. Co ciekawe, tej "gigant z Redmond" nie podaje do publicznych wiadomości zbyt często. Ostatnio o konkretnej liczbie subskrybentów Xbox Game Pass usłyszeliśmy w styczniu 2021 roku. Wówczas Microsoft chwalił się, że już 18 milionów graczy korzysta regularnie z usługi.

Co powyższe wyniki oznaczają dla przyszłości Xbox Game Pass? Z całą pewnością działania gamingowego oddziału firmy będę teraz pod większą obserwacją. Szczególnie, że w ostatnich latach zainwestowano w niego rekordowe pieniądze (m.in. zakup Zenimax Media / Bethesdy za 7,5 miliarda dolarów). Warto jednak podkreślić, że coroczny wzrost liczby subskrybentów to z pewnością nie jedyne kryterium pod względem którego oceniana jest rentowność usługi. Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu tego roku, podczas kwartalnego sprawozdania finansowego, Satya Nadella - dyrektor generalny Microsoftu, stwierdził, że Xbox Games Pass "rośnie bardzo szybko", a co więcej posiadacze abonamentu grają w około 40% więcej gier i wydają 50% więcej pieniędzy na swoją pasję niż osoby nie posiadające Game Passa.

Z całą pewnością do usługi przekona się więcej graczy, gdy zaczną do niej trafiać pierwsze głośne tytuły tworzone w studiach należących do amerykańskiego producenta. Już w tym roku zagramy w Forza Horizon 5 i Halo Infinite, a na przyszły rok potwierdzono już Starfield. Warto też przypomnieć, że rewelacyjnie zapowiadający się Stalker 2 będzie dostępny w Xbox Game Pass już w dniu premiery.

