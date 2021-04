Xbox Game Pass rządzi! Wiemy, ilu abonentów ma już usługa Microsoftu

Microsoft i Xbox Game Pass nie zwalniają tempa. Do usługi amerykańskiego producenta dołączyły kolejne miliony graczy.

Choć wzbudza zazdrość wśród konkurencji, to Xbox Games Pass jest bez wątpienia jedną z najlepszych usług dla graczy. W ramach jednego abonamentu dostają oni kompletny pakiet, w którego skład wchodzą nie tylko setki gier na PC i konsolach Xbox, ale również możliwość korzystania z rozgrywki w chmurze na smartfonach z Androidem, a już niedługo także za sprawą przeglądarek internetowych.

Oferta Xbox Game Pass stale rośnie, jak to jednak przekłada się bezpośrednio na liczbę abonentów? Jez Corden - redaktor z serwisu Windows Central, donosi, że usługa abonamentowa Microsoftu przekroczyła już granicę 23 milionów aktywnych użytkowników każdego miesiąca. Co więcej, przewiduje on, że przy zachowaniu obecnego tempa rozwoju Game Pass z łatwością przekroczy granice 30 milionów graczy już pod koniec bieżącego roku.

Warto przy tym dodać, że nie są to oficjalne dane. Na te będziemy musieli pewnie jeszcze trochę poczekać. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe dokonania Cordena, śmiało możemy zaufać jego doniesieniom.

Ostatnie oficjalne informacje dotyczące Xbox Game Pass pochodzą ze stycznia tego roku. Wówczas Microsoft chwalił się 18 milionami aktywnych użytkowników. Oznacza to, że każdego miesiąca do usługi dołącza ponad 1,2 miliona nowych graczy.

Microsoft nie ukrywa, że swoją przyszłość w branży gier wiąże właśnie z Xbox Game Pass. Spekuluje się, że amerykański producent w najbliższych miesiącach szykuje dla użytkowników usługi kilka sporych niespodzianek. Jedną z nich ma być dołączenie do usługi gier firmy Ubisoft, które są dostępne na platformie Ubisoft+.

