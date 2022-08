Xbox Game Pass - sierpień 2022. Pełna lista gier. Sprawdź, w co zagramy

Microsoft, jak to ma już w swoim zwyczaju, opublikował dzisiaj listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass w sierpniu 2022 roku. Obecnie potwierdzono siedem z tytułów, w tym kilka prawdziwych hitów.

Właśnie rozpoczyna się druga połowa wakacji, a Microsoft chce nas usilnie przekonać, że może je spędzić również w domu. Xbox Game Pass w sierpniu ma dla nas siedem gier na start, w tym premierowe wydanie Two Point Campus - produkcji od twórców wyjątkowo udanego Two Point Hospital. Nie zabraknie również czegoś dla fanów strzelania, strategii, sportu, jak również klasycznych gier RPG. Zresztą, sprawdźcie sami.

Xbox Game Pass - gry na sierpień 2022. Lista potwierdzonych tytułów

Już dziś wszyscy gracze mogą pobrać Ghost Recon Wildlands - trzecioosobową strzelankę od Ubisoftu. Najlepsze jednak zacznie się nieco później. Już 4 sierpnia odbędzie się premiera Turbo Golf Racing - ciekawego połączenia golfa i samochodzików. Produkcja już w dniu debiutu trafi do Xbox Game Pass. Podobny los spotka wspomniany już Two Point Campus, choć nastąpi to dopiero 9 sierpnia. Gorąco polecamy wam również Expeditions: Rome - znakomitą grę RPG, której akcja osadzona jest w starożytnym Rzymie.

Pełna lista tytułów dostępny w Xbox Game Pass w sierpniu prezentuje się następująco:

Ghost Recon Wildlands (Xbox, PC, Chmura) - już dostępna

Shenzhen I/O (PC) – 4 sierpnia

Turbo Golf Racing (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – 4 sierpnia

Two Point Campus (Xbox, PC, Chmura) – 9 sierpnia

Cooking Simulator (Xbox, PC, Chmura) – 11 sierpnia

Expeditions: Rome (PC) – 11 sierpnia

Offworld Trading Company (PC) – 11 sierpnia

Xbox Game Pass - sierpień 2022. Lista gier, które opuszczą usługę

Jak co miesiąc, musimy również kilka gier pożegnać. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w poniższe tytuły, to śpieszcie się bowiem opuszczą one Xbox Game Pass już 15 sierpnia.