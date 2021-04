Xbox Game Pass - sprawdź, w które gry zagrasz na smartfonie bez pada

Xbox Game Pass oferuje nam już setki gier, ale w tylko w część z nich możemy bawić się na smartfonie bez konieczności podłączania pada. Jesteście ciekawi, w które?

Pomimo usilnych starań ze strony nowych "graczy" na rynku gier (jak Google czy Amazon), użytkownicy wciąż największym zaufaniem obdarzają takie firmy jak: Microsoft, Sony czy Nintendo. Obecnie jesteśmy "świeżo" po debiucie dziewiątej generacji, która zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Nie chodzi już tylko o możliwości nowych urządzeń jak PlayStation 5, Xbox Series X czy domniemanego Nintendo Switch Pro. Chodzi bardziej o politykę i kierunki, które obrali poszczególni producenci.

Sony pozostaje wierne trendom zapoczątkowanym wraz z debiutem PS4 i stawia na klasyczne rozwiązania w postaci wysokobudżetowych gier i wsparciu dla wirtualnej rzeczywistości. Nintendo cały czas "żyje" z sukcesu mobilności Switcha i oferuje nam wyjątkowe i unikalne gry na wyłączność, jak choćby: Xenoblade Chronicles 2, Animal Crossing: New Horizons czy wydany ostatnio Monster Hunter Rise.

Microsoft z kolei postawił wszytko na jedną kartę, a mianowicie na usługę abonamentową Xbox Game Pass. Włodarze firmy nie ukrywają, że przyszłość marki Xbox chcą budować właśnie w oparciu o subskrypcję. Już teraz (w wersji Ultimate) oferuje ona graczom dostęp do kilkuset gier dostępnych na konsolach Xbox, PC bądź smartfonach z Androidem. W tym ostatnim przypadku Microsoft wykorzystuje do tego swoją usługę streamingową xCloud.

Choć xCloud już teraz pozwala nam ograć ponad 240 gier, w tym takie hity jak Gears of War, Halo czy wydane ostatnio Outriders, to niestety nie wszystkie gry pozwalają nam na wykorzystanie ekranu dotykowego naszych urządzeń. W większości przypadków wymagane jest sparowanie bezprzewodowego kontrolera Xbox z naszym smartfonem. Co jeśli akurat takowego przy sobie nie posiadamy? Spokojnie, amerykański producent zadbał i o tych najbardziej mobilnych graczy i stale poszerza listę gier w Xbox Game Pass, w które możecie bawić się wykorzystując sterowanie ekranem dotykowym.

Warto podkreślić, że producent zadbał o to, aby sterowanie dotykowe w każdej grze było jak najbardziej wygodne i intuicyjne. Poniżej znajdziecie pełną listę gier w Xbox Game Pass, które "ogracie" na smartfonie bez konieczności posiadania pada.

Xbox Game Pass - gry na smartfonie bez konieczności podłączania pada

Beholder Complete Edition

Bridge Constructor Portal

Celeste

Dead Cells

Desperados III

Don't Starve: Giant Edition

Donut County

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Gears 5

Golf With Your Friends

Guacamelee! 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

Hello Neighbor

Hotshot Racing

Ikenfell

Jetpac Refuelled

Killer Instinct: Definitive Edition

Minecraft Dungeons

Monster Sanctuary

Monster Train

Morkredd

Neoverse

New Super Lucky's Tale

Night Call

Nowhere Prophet

Pillars of Eternity II: Deadfire - Ultimate Edition

Pillars of Eternity: Complete Edition

Project Winter

River City Girls

ScourgeBringer

Sea of Thieves

Slay The Spire

Spiritfarer

Star Renegades

Stranger Things 3: The Game

Streets of Rage 4

Tell Me Why: Chapters 1-3

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Little Acre

The Touryst

The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season (Episodes 1-5)

The Walking Dead: Michonne - The Complete Season

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

UnderMine

Viva Piñata

Viva Piñata: TIP

What Remains of Edith Finch

Xeno Crisis

Yes, Your Grace

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

