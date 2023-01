Xbox Game Pass - styczeń 2023. W co zagramy w nowym roku?

Pierwsze gry w ramach Xbox Game Pass na styczeń 2023 zostały już ujawnione. Na jedną z nich czekałem prawie dwa lata.

Rok 2022 już za nami, dla sympatyków Microsoftu i konsol Xbox był on raczej przeciętny. Choć ciekawych gier w Xbox Game Pass nie brakowało, to jednak przełożone premiery takich hitów jak: Starfield, Stalker 2 czy Redfall, sprawiły, że próżno było szukać w Xbox Game Pass tytułów pochodzących od wewnętrznych zespołów Microsoftu. "Zieloni" podkreślają jednak, że nadchodzące miesiące mają być przełomowe zarówno dla usługi Xbox Game Pass, jak i całej marki Xbox. Czy tak będzie w rzeczywistości? Pierwszą oznaką "tłustych" miesięcy może być styczniowe zestawienie Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass - styczeń 2022. Microsoft mocno zaczyna nowy rok

Rok 2023 ma być rokiem Xbox, co poniekąd potwierdzają już tytuły, które oficjalnie trafią do usługi Game Pass w styczniu 2023. Choć nie jest to jeszcze oczywiście pełna lista gier, to już teraz możemy śmiało stwierdzić, że prezentuje się ona imponująco. Przede wszystkim swoją premierę na konsolach Xbox mają dwie znakomite gry jRPG - Persona 3 Portable i Persona 4 Golden. Do tego możemy liczyć na, również premierowe, wydanie Age of Empires 2: Definitive Edition na konsolach - jak ten klasyczny RTS sprawdzi się na padzie? O tym przekonamy się 31 stycznia.

Zdecydowanie największą gwiazdą styczniowego Xbox Game Pass jest jednak Monster Hunter Rise, czyli najnowsza odsłona popularnej serii studia Capcom, która do tej pory była dostępna jedynie na Nintendo Switch i PC. Premiera wydania na konsolach Xbox nastąpi już 20 stycznia i wówczas gra trafi także do usługi Game Pass. Warto tu dodać, że na tę wersję gry przyszło nam czekać blisko 2 lata.

Pełna lista dotychczas potwierdzonych gier w Xbox Game Pass (styczeń 2023) prezentuje się następująco:

Persona 3 Portable – 19 stycznia (konsole Xbox, PC, Chmura)

Persona 4 Golden – 19 stycznia (Xbox, PC, Chmura)

Monster Hunter Rise – 20 stycznia (Xbox, PC)

Age Of Empires 2: Definitive Edition – 31 stycznia (Xbox, Chmura)

Inkulinati – 31 stycznia (Xbox, PC)

Roboquest – styczeń 2023 (Xbox)

Xbox Game Pass - styczeń 2023. Te gry opuszczą usługę

Tradycji musi stać się zadość i w styczniu kilka gier opuści usługę Xbox Game Pass. Na tę chwilę Microsoft potwierdził, że 15 stycznia z Game Passem pożegnają się: