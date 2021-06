Xbox Game Pass traci kolejne gry. Sprawdź, co zniknie z usługi już w czerwcu

Xbox Game Pass niebawem straci kilka bardzo mocnych gier. Sprawdź, w co warto zagrać zanim zniknie z usługi Microsoftu.

Choć Microsoft regularnie chwali się kolejnymi grami, które właśnie dołączają, bądź niebawem dołączą do usługi Xbox Game Pass, to już znacznie mniej chętnie ogłasza światu co z niej znika. Posiadacze abonamentu od Microsoftu mają właśnie ostatnią okazję na "ogranie" kilku znakomitych gier, które znikną z Game Pass już w czerwcu, o jakie tytuły dokładnie chodzi?

Xbox Game Pass czerwiec 20212 - te, gry znikną z usługi Microsoftu:

Monster Hunter: World (Xbox)

Outer Wilds (Xbox)

Soulcalibur VI (Xbox)

Marvel vs Capcom: Infinite (Xbox/PC)

Battle Chasers: Nightwar (Xbox)

The Messenger (Xbox/PC)

Mistover (PC)

Out of the Park Baseball 21 (PC)

Produkcji takich jak Monster Hunter: World czy Soulcalibur VI nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, szczególnie ta druga pozycja pasowała do Xbox Game Pass. Kultowa bijatyka idealnie nadaje się do wspólnej rozgrywki z rodziną czy znajomymi przy jednej konsoli. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to gorąco polecamy wam wypróbowanie gry RPG - Battle Chasers: Nightwar od Airship Syndicate.

Zobacz również: Xbox Game Pass wzbogaci się o ponad 30 nowych gier!