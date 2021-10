Xbox Game Pass w listopadzie. Sprawdź, jakie gry otrzymamy

Microsoft ujawnił wstępną listę gier, które posiadacze Xbox Game Pass otrzymają w listopadzie. Choć to dopiero "szczątkowa" lista, to i tak prezentuje się rewelacyjnie.

fot. Microsoft

Xbox Game Pass nie ma sobie obecnie równych. Choć usługa Microsoftu nie wszystkim graczom przypadała do gustu, to trudno dyskutować z tym, że obecnie jest to najlepsza oferta abonamentowa dla graczy na rynku. Listopadowa oferta tylko to potwierdza.

Microsoft już od dawana zapowiadał, że zamierza budować swój dział gamingowy wokół usługi Game Pass. Choć producent już niejednokrotnie zaskakiwał nas mocnymi tytułami, to obecnie mamy do czynienia prawdopodobnie z najmocniejszym miesięcznym zestawieniem gier w historii Xbox Game Pass. Na co dokładnie możemy liczyć? Przede wszystkim na mnóstwo wydań premierowych największych hitów listopada. Dopiero co do usługi dołączyło Age of Empires 4, a już 9 listopada każdy posiadacz Xbox Game Pass będzie mógł zagrać w Forza Horizon 5. Tego samego dnia amerykański producent przygotował nie lada gratkę dla fanów piłki nożnej bowiem w dniu swojej premiery do Game Pass trafi Football Manager 2022. Dwa dni później - 11 listopada, fani kultowych gier będą mogli cieszyć się z wydań premierowych odświeżonego Grand Theft Auto: San Andreas z GTA Trilogy: The Definitive Edition oraz The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition.

To oczywiście nie wszystkie gry jakie czekają na graczy w listopadzie, ich pełną listę znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass listopad 2021 – wstępna lista gier

Unpacking - 2 listopada

Forza Horizon 5 - 9 listopada

Football Manager 2022 (PC + Xbox Edition) - 9 listopada

Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition - 11 listopada

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - 11 listopada

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition - 18 listopada

UnDungeon - 18 listopada

Evil Genius 2: World Domination - 30 listopada

Minecraft (PC) - listopad

Warto przy tym podkreślić, że to nie koniec niespodzianek dla abonentów Xbox Game Pass w listopadzie. Microsoft już zapowiedział, że w nadchodzącym miesiącu do usługi trafią kolejne gry.

