Xbox Game Pass - w te gry zagramy w lipcu, są dwie premiery!

Microsoft stale powiększa listę gier dostępnych w ramach Xbox Game Pass. W lipcu czeka na nas kilka ciekawych produkcji, w tym dwa tytuły premierowe.

fot. Microsoft

Amerykański producent nie ukrywa, że Xbox Game Pass stał się dla niego numerem jeden, jeśli chodzi o oddział gamingowy Xbox. Z każdym miesiącem, a nawet tygodniem Game Pass staje się coraz mocniejszą usługą, a to m.in. dzięki premierowym wydaniom gier. W tym roku, Microsoft zaoferował nam w dniu debiutu już m.in. takie tytuły jak: The Medium, The Outriders czy Dungeons & Dragons: Dark Alliance. To jednak dopiero początek, już w lipcu zagramy w dwie kolejne premierowe gry.

Xbox Game Pass gry - lipiec 2021

Już 27 lipca zagramy w Microsoft Flight Simulator na konsolach Xbox (do tej pory dostępna była jedynie PC-towa wersja gry).

Dwa dni później - 29 lipca, zadebiutuje The Ascent, ciekawie zapowiadająca się gra RPG akcji osadzona w cyberpunkowym świecie. Co istotne, całą kampanię będziemy mogli rozegrać w trybie kooperacji.

Oprócz tego, w lipcu możemy liczyć również na:

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts (Chmura) – od 1 lipca

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Gang Beasts (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Immortal Realms: Vampire Wars (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Limbo (Chmura, Xbox, PC) – od 1 lipca

Wielce prawdopodobne, że powyższa lista ulegnie powiększeniu w nadchodzących tygodniach. Microsoft przyzwyczaił nas już do tego, że lubi zaskoczyć dodatkowymi grami w Xbox Game Pass w danym miesiącu. Spekuluje się, że jednym z kandydatów do wzbogacenia usługi w lipcu jest Judgment - gra twórców serii Yakuza.

Zobacz również: Xbox Cloud Gaming już dostępny na PC, iPhone i iPad