Xbox Game Pass w znakomitej promocji, ale musicie się spieszyć

Szukacie okazji na zdobycie taniego Xbox Game Pass? Mamy zatem dla was dobrą wiadomość - właśnie wystartowała znakomita promocja, w której łatwo możecie zgarnąć miesiąc abonamentu w bonusie.

fot. Microsoft

Sieć sklepów "Żabka" wystartowała właśnie z kolejną znakomitą promocją dla graczy. Tym razem do zdobycia jest miesiąc subskrypcji Xbox Game Pass na PC, które później możecie wymienić na 20 dni Xbox Game Pass Ultimate. Jak skorzystać z promocji? To proste, wystarczy, że zakupicie w Żabce cztery dowolne napoje marki Monster o pojemności 0,5 L, a przy kasie zeskanujecie swój kod z aplikacji Żappka.

Promocje będzie dostępna do 12 października lub do wyczerpania zapasów. Tym razem włodarze sklepu przygotowali aż 50 tysięcy kluczy, więc macie duże szanse na to, że uda wam się skorzystać z promocji. Pamiętajcie jednak, że każdemu użytkownikowi przysługuje tylko jeden kod. Oznacza to, że nawet jeśli kilkukrotnie kupicie cztery puszki napojów Monster, to i tak w aplikacji Żappka będziecie mieć tylko jeden kod z promocją na Xbox Game Pass.

Pamiętajcie również, że jeśli obecnie posiadacie aktywny abonament Xbox Game Pass Ultimate, to klucz z promocji automatycznie przedłuży go wam o 20 dni. Pełen regulamin promocji znajdziecie na oficjalnej stronie sklepu.

