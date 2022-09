Xbox Game Pass wrzesień 2022 - pełna lista gier. W te gry zagramy w tym miesiącu

Poznaliśmy już pierwsze gry, które trafią do Xbox Game Pass we wrześniu 2022 r.

Wakacje dobiegły końca i pomału zbliżamy się do ostatnich dni lata. Wrzesień zapowiada się na ciekawy miesiąc dla graczy, również tych, którzy głównie korzystają z bogatej biblioteki Xbox Game Pass. Microsoft ujawnił już cześć gier, które trafią do usługi w tym miesiącu.

Gry Xbox Game Pass wrzesień 2022 r.

Miesiąc zaczniemy premierowym wydaniem remastera klasyka sprzed lat, a więc Commandos 3 HD Remaster. Rodziców i sympatyków twórczości Disney'a ucieszy również premiera gry Disney Dreamlight Valley, która pozwala stworzyć swojego unikalnego awatara i przenieść się do świata wypełnionego bohaterami i złoczyńcami ze wszystkich uniwersów i produkcji stworzonych przez Disney'a. W drugiej połowie miesiąca zadebiutuje Outer Wilds w wersji na konsole Xbox Series X|S oraz finalne wydanie Grounded. Pełna lista potwierdzonych do tej pory gier prezentuje się następująco:

Commandos 3 - 1 września 2022

- 1 września 2022 Grid Legends

Train Sim World 3 - 6 września

- 6 września Disney Dreamlight Valley - 6 września

- 6 września Opus Magnum - 6 września

- 6 września Ashes of the Singularity: Escalation - 13 września

- 13 września DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace - 13 września

- 13 września You Suck at Parking - 13 września

- 13 września Despot’s Game - 15 września

- 15 września Outer Wilds – 15 września

– 15 września Metal: Hellsinger - 15 września

- 15 września Beacon Pines – 22 września

– 22 września Slime Rancher 2 (Early Access) – 22 września

– 22 września Moonscars - 27 września

- 27 września Grounded (1.0 release) – 27 września

Śmiało możemy liczyć na to, że do powyższych tytułów dołączą we wrześniu kolejne. Już niebawem powinniśmy otrzymać kolejną listę gier, które pojawią się w Xbox Game Pass w nadchodzącym miesiącu.

