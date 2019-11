Xbox Game Pass wzbogaci się o mnóstwo nowych gier, Rage 2 czy Age of Empires II: Definitive Edition możecie pobrać już teraz

Microsoft kontynuuje rozwój swojej flagowej usługi - Xbox Game Pass. Podczas wczorajszego specjalnego odcinka Inside Xbox dowiedzieliśmy się, że biblioteka gier wzbogaci się o mnóstwo nowych produkcji. Dzisiaj poznaliśmy dokładną listę tytułów, na której znajdują się m.in. gry z serii Final Fantasy czy Yakuza.

Bez wątpienia Xbox Game Pass stał się dla Microsoftu kluczowym elementem rozwoju działu zajmującego się gamingiem. Zresztą, Satya Nadella - CEO Microsoftu, nie ukrywał podczas swojego wczorajszego wystąpienia na X019, że zamierza z Xbox Game Pass zrobić Netflixa dla graczy. W tym celu niezbędne jest ciągłe rozbudowywanie biblioteki dostępnych gier. Amerykański producent postanowił zaskoczyć swoich fanów i podczas X019 zapowiedział produkcje, które trafią do usługi w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Wśród nich warto wyróżnić niemal całą sagę Final Fantasy (zaczynając od części 7), co istotne spora część tytułów jest dostępna w ulepszonych wersjach (tzw. remastered). Nie mniejszym zaskoczeniem było ogłoszenie, że do Xbox Game Pass zawitają gry Yakuza 0, Yakuza Kiwami oraz Yakuza Kiwami 2. Fani japoński gier z reguły wybierają konsolę Sony, która jest znacznie bardziej otwarta na rodzimych deweloperów. Microsoft nigdy nie miał po drodze z japońskimi twórcami gier, a na konsole amerykanów z reguły trafiały tylko największe produkcje pochodzące "Kraju Kwitnącej Wiśni". Ściągnięcie do Xbox Game Pass gier z serii Final Fantasy i Yakuza może sugerować, że producent zrozumiał swój błąd i chce poprawić relacje z japońskimi deweloperami.

To oczywiście nie wszystko, już teraz możecie pobrać na swoje konsole bądź PC-ty z Windows 10 m.in. takie produkcje jak: Rage 2 (Xbox One i PC), Age of Empires II: Definitive Edition (PC), Remnant: From the Ashes (Xbox One) czy Age of Wonders: Planetfall (Xbox One, choć niebawem ma się pojawić również na PC).

Pełną listę gier, które trafią (albo już trafiły) do usługi Xbox Game Pass znajdziecie poniżej.

Produkcje już dostępne:

Age of Empires II: Definitive Edition (PC)

Age of Wonders: Planetfall (Xbox One i wkrótce PC)

Hearts of Iron IV: Cadet Edition (PC)

LEGO: The Ninjago Movie Videogame (Xbox One)

Rage 2 (Xbox One i PC)

Remnant: From the Ashes (Xbox One)

The Talos Principle (Xbox One i PC)

Tracks: The Train Set Game (Xbox One i PC)

Gry, które pojawią się jeszcze w tym roku:

Darksiders 3 (Xbox One i PC)

Halo: Reach (Xbox One i PC)

Life is Strange 2 (Xbox One)

My Friend Pedro (Xbox One i PC)

The Red Strings Club (PC)

The Escapists 2 (Xbox One i PC)

Vambrace: Cold Souls (Xbox One i PC)

Wiedźmin 3: Dziki Gon (Xbox One)

Gry, które wzbogacą Xbox Game Pass w 2020 roku:

Bleeding Edge (Xbox One i PC)

Carrion (Xbox One i PC)

Cyber Shadow (Xbox One i PC)

Cris Tales (Xbox One i PC)

Double Kick Heroes (Xbox One i PC)

Edge of Eternity (Xbox One i PC)

Final Fantasy VII (Xbox One i PC)

Final Fantasy VIII: Remastered (Xbox One i PC)

Final Fantasy IX (Xbox One i PC)

Final Fantasy X: HD Remastered (Xbox One i PC)

Final Fantasy X-2: HD Remastered (Xbox One i PC)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Xbox One i PC)

Final Fantasy XIII (Xbox One i PC)

Final Fantasy XIII-2 (Xbox One i PC)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Xbox One i PC)

Final Fantasy XV (Xbox One i PC)

Forager (Xbox One i PC)

Grounded (Xbox One i PC)

Haven (Xbox One i PC)

It Lurks Below (Xbox One i PC)

LevelHead (Xbox One i PC)

Microsoft Flight Simulator (PC)

Minecraft Dungeons (Xbox One i PC)

Ori and the Will of the Wisps (Xbox One i PC)

PHOGS (Xbox One i PC)

Scourge Bringer (Xbox One i PC)

She Dreams Elsewhere (Xbox One i PC)

SkateBIRD (Xbox One i PC)

Streets of Rage 4 (Xbox One i PC)

Supraland (Xbox One i PC)

Tekken 7 (Xbox One)

The Red Lantern (Xbox One)

Touhou Luna Nights (Xbox One i PC)

Wasteland 3 (Xbox One i PC)

West of Dead (Xbox One i PC)

Yakuza 0 (Xbox One i PC)

Yakuza Kiwami (Xbox One i PC)

Yakuza Kiwami 2 (Xbox One i PC)

Biorąc pod uwagę zatrzęsienie tytułów dostępnych w Xbox Game Pass, warto pamiętać, że obecnie trwa znakomita promocja, w której możecie otrzymać 3 miesiące usługi Xbox Game Pass Ultimate za jedyne 4 złote.