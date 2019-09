Xbox Game Pass wzbogacił się o kolejne produkcje

Przedstawiciele Microsoftu poinformowali o rozszerzeniu usługi Xbox Games Pass o pięć nowych gier.

Usługa Xbox Game Pass to obecnie największy skarb Microsoftu, nic zatem dziwnego, że producent tak bardzo o nią dba. Wystarczy przypomnieć, że w ubiegłym miesiącu abonenci usługi otrzymali m.in. takie hity jak: Devil May Cry 5, Stellaris: Console Edition, Kingdom Come: Deliverance. Ten miesiąc choć z mniejszą liczbą produkcji, to prezentował się nie mniej imponująco bowiem króluje w nim premierowa edycja najnowszej odsłony serii Gears of War - Gears 5.

Amerykański producent najwidoczniej zauważył jednak pewne braki we wrześniowym rozkładzie gier Xbox Game Pass i postanowił poszerzyć subskrypcję o kolejne pozycję. Posiadacze abonamentu już dzisiaj mogą sięgnąć po duchowego spadkobiercę serii Castlevania - Bloodstained: Ritual of the Night oraz adaptację popularnej mangi - Jump Force.

To jednak nie koniec, w przyszłym tygodniu - dokładnie 26 września, do biblioteki gier Xbox Game Pass zawitają jeszcze: strategia czasu rzeczywistego - Bad North, popularne rajdy samochodowe - DiRT Rally 2.0 oraz coś dla młodszych (choć nie tylko) graczy - LEGO Worlds.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji skorzystać z dobrodziejstw Xbox Game Pass, to możecie sięgnąć po znakomitą promocję, w której za dwa miesiące Xbox Game Pass Ultimate zapłacicie jedynie 8 zł.