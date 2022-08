Xbox Game Pass z Death Stranding! W co jeszcze zagramy w sierpniu? Pełna lista gier. Sprawdź, co cię czeka

Microsoft potwierdził, że Death Stranding trafi do Xbox Game Pass już w sierpniu. W co jeszcze zagramy w tym miesiącu? Przedstawiamy wam wszystkie nowe gry Xbox Game Pass w sierpniu 2022 roku. Zobaczcie, co nas czeka.

Spis treści

Właśnie rozpoczyna się druga połowa wakacji, a Microsoft chce nas usilnie przekonać, że może je spędzić również w domu. Xbox Game Pass w sierpniu ma dla nas siedem gier na start, w tym premierowe wydanie Two Point Campus - produkcji od twórców wyjątkowo udanego Two Point Hospital. Nie zabraknie również czegoś dla fanów strzelania, strategii, sportu, jak również klasycznych gier RPG. Zresztą, sprawdźcie sami.

Xbox Game Pass - gry na sierpień 2022. Lista potwierdzonych tytułów

Już dziś wszyscy gracze mogą pobrać Ghost Recon Wildlands - trzecioosobową strzelankę od Ubisoftu. Najlepsze jednak zacznie się nieco później. Już 4 sierpnia odbędzie się premiera Turbo Golf Racing - ciekawego połączenia golfa i samochodzików. Produkcja już w dniu debiutu trafi do Xbox Game Pass. Podobny los spotka wspomniany już Two Point Campus, choć nastąpi to dopiero 9 sierpnia. Gorąco polecamy wam również Expeditions: Rome - znakomitą grę RPG, której akcja osadzona jest w starożytnym Rzymie. Zdecydowanie największą niespodzianką jest jednak premier w usłudze gry Death Stranding, która zadebiutował przecież jako tytuł na wyłączność konsol PlayStation. Produkcja Hideo Kojimy jest jednak dostępna również na PC, i to właśnie ona zawita do Xbox Game Pass już 23 sierpnia.

Pełna lista tytułów dostępny w Xbox Game Pass w sierpniu prezentuje się następująco:

Ghost Recon Wildlands (Xbox, PC, Chmura) - już dostępna

Shenzhen I/O (PC) – 4 sierpnia

Turbo Golf Racing (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – 4 sierpnia

Two Point Campus (Xbox, PC, Chmura) – 9 sierpnia

Cooking Simulator (Xbox, PC, Chmura) – 11 sierpnia

Expeditions: Rome (PC) – 11 sierpnia

Offworld Trading Company (PC) – 11 sierpnia

Coffee Talk (Xbox, PC) – 16 sierpnia

Midnight Fight Express (Xbox, PC, Chmura) – 23 sierpnia

Death Stranding (PC) - 23 sierpnia

Exapunks (PC) – 25 sierpnia

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC) – 25 sierpnia

Commandos 3 HD Remaster (Xbox, PC, Chmura) – 29 sierpnia

Immortality (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – 30 sierpnia

Immortals: Fenyx Rising (Xbox, PC, Chmura) – 30 sierpnia

Tinykin (Xbox, PC) – 30 sierpnia

Aktualizacja 16.08 - Microsoft ujawnia nowe gry, które trafią do Xbox Game Pass

Jak to ma w zwyczaju Microsoft, właśnie otrzymaliśmy zapowiedź kolejnych gier, które trafią do Xbox Game Pass w drugiej połowie sierpnia, oto one:

Coffee Talk (Xbox, PC) – 16 sierpnia

Midnight Fight Express (Xbox, PC, Chmura) – 23 sierpnia

Exapunks (PC) – 25 sierpnia

Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition (Xbox, PC) – 25 sierpnia

Commandos 3 HD Remaster (Xbox, PC, Chmura) – 29 sierpnia

Immortality (Xbox Series X|S, PC, Chmura) – 30 sierpnia

Immortals: Fenyx Rising (Xbox, PC, Chmura) – 30 sierpnia

Tinykin (Xbox, PC) – 30 sierpnia

Xbox Game Pass - sierpień 2022. Lista gier, które opuszczą usługę

Jak co miesiąc, musimy również kilka gier pożegnać. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w poniższe tytuły, to śpieszcie się bowiem opuszczą one Xbox Game Pass już 15 sierpnia.

Boyfriend Dungeon (Xbox, PC, Chmura)

Curse of the Dead Gods (Xbox, PC, Chmura)

Library of Ruina (Xbox, PC, Chmura)

Starmancer (PC)

Train Sim World 2 (Xbox, PC, Chmura)

Aktualizacja 16.08.2022 - kolejne gry opuszczą Xbox Game Pass w sierpniu

Microsoft nie tylko dodał, ale kilka gier również usunie w sierpniu. Nowa lista produkcji, które opuszczą Xbox Game Pass jest wyjątkowo długa i nie brauje na niej ciekawych tytułów.

Elite Dangerous (Xbox, Chmura)

Hades (Xbox, PC, Chmura)

Myst (Xbox, PC, Chmura)

NBA 2K22 (Xbox, Chmura)

Signs of the Sojourner (Xbox, PC, Chmura)

Spiritfarer (Xbox, PC, Chmura)

Twelve Minutes (Xbox, PC, Chmura)

Two Point Hospital (Xbox, PC, Chmura)

What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, Chmura)

World War Z (Xbox, PC, Chmura)

Wszystkie powyższe gry znikną z Xbox Game Pass 31 sierpnia 2022 r.