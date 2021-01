Xbox Game Pass z kolejnymi hitami. Desperados 3, Yakuza, The Medium i więcej

Firma Microsoft ujawniła właśnie pełną listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass już w styczniu. Hitów nie brakuje.

O tym, że Xbox Game Pass to obecnie najlepsza usługa dedykowana graczom nie trzeba nikogo przekonywać. Za kilkadziesiąt złotych miesięcznie otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki gier, w tym wszystkich nowości od wewnętrznych zespołów Microsoftu.

Już w grudniu ubiegłego roku, przedstawiciele "zielonych" zapowiadali, że rok 2021 będzie wyjątkowy i przełomowy dla usługi. Trzeba przyznać, że dzisiejsze ogłoszenie gier, które niebawem trafią Game Pass potwierdza ambitne plany Microsoftu.

Daniem główny stycznia będzie The Medium - trzecioosobowy horror od polskiego Bloober Team, który zapowiadany jest jako najbardziej ambitne dzieło w historii studia. Jego światowa premiera odbędzie się już 28 stycznia i tego samego dnia trafi do usługi Xbox Game Pass na Xbox Series X (i Series S) oraz PC.

To oczywiście nie wszystko, tego samego dnia co The Medium, do biblioteki Game Pass trafi Yakuza Remastered Collection, czyli zbiorcze wydanie odświeżonych gier z serii Yakuza, a konkretnie: Yakuza 3, 4 i 5. Produkcje te będziecie mogli uruchomić zarówno na konsolach Xbox, PC, jak i urządzeniach mobilnych z Androidem (za sprawą Microsoft xCloud). Tydzień wcześniej - 21 stycznia, Xbox Game Pass wzbogaci się natomiast o: Control (PC), Desperados 3 (Android, Xbox, PC), Donut County (Android, Xbox, PC) oraz Outer Wilds (Android). W styczniu do naszej dyspozycji otrzymamy jeszcze grę Cyber Shadow, a nastąpi to dokładnie w przyszły wtorek.

Niestety, kilka produkcji będzie musiało opuścić Xbox Game Pass, 29 stycznia z usługi znikną:

Death Squared (Xbox)

Death’s Gambit (PC)

Final Fantasy XV (Xbox, PC)

Fishing Sim World: Pro Tour (Xbox, PC)

Gris (PC)

Indivisible (Xbox, PC)

Reigns: Game of Thrones (PC)

Sea Salt (Xbox, PC)

