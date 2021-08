Xbox Game Pass z kolejnymi hitami. Microsoft rozszerza usługę o 9 nowych gier

Microsoft właśnie ujawnił listę gier, które trafią do usługi Xbox Game Pass już w sierpniu. Czeka na nas aż 5 premierowych tytułów.

Xbox Game Pass (fot. Microsoft)

Microsoft nie zwalnia tempa, do Xbox Game Pass regularnie trafiają nowe produkcje. Obecnie nie są to już tylko wysłużone tytuły i gry należące do wewnętrznych zespołów "zielonych", ale również premierowe wydania innych producentów. Nie tak dawno mogliśmy zagrywać się za darmo w The Ascent - cyberpunkową strzelankę z elementami RPG (przeczytajcie naszą recenzję), a w zeszłym tygodniu do Game Pass trafił rewelacyjny "roguelike" od Supergiant Games - Hades. To jednak nie koniec emocji, które czekają na posiadaczy abonamentu w czerwcu. Microsoft właśnie ujawnił listę gier, która trafi do nas jeszcze w tym miesiącu, wśród zaprezentowanych produkcji jest aż 5 premierowych wydań.

Xbox Game Pass - sierpień 2021 lista gier

Xbox Game Pass (fot. Microsoft)

Humankind (PC) - od dzisiaj

(PC) - od dzisiaj Need for Speed Heat (Chmura) EA Play - od dzisiaj

(Chmura) EA Play - od dzisiaj Star Wars Battlefront II (Chmura) EA Play - od dzisiaj

(Chmura) EA Play - od dzisiaj Star Wars Jedi: Fallen Order (Chmura) EA Play - od dzisiaj

(Chmura) EA Play - od dzisiaj Recompile (Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia

(Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia Train Sim World 2 (Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia

(Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia Twelve Minutes (Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia

(Chmura, Xbox, PC) – od 19 sierpnia Psychonauts 2 (Chmura, Xbox, PC) – od 25 sierpnia

(Chmura, Xbox, PC) – od 25 sierpnia Myst (Chmura, Xbox, PC) – od 26 sierpnia

Powyższa oferta jest nader atrakcyjna, szczególnie, że debiutująca dziś strategia Humankind, podobnie jak Recompile, Twelve Minutes, Psychonauts 2 oraz Myst to premierowe wydania gier, które abonenci Xbox Game Pass mogą pobrać bez żadnych dodatkowych opłat. Niestety, ale z usługa Microsoftu niebawem pożegnamy się również z kilkami grami, a będą to:

Blair Witch (Chmura, Xbox, PC)

(Chmura, Xbox, PC) Double Kick Heroes (Chmura, Xbox, PC)

(Chmura, Xbox, PC) NBA 2K21 (Chmura, Xbox)

(Chmura, Xbox) Stranger Things 3: The Game (Chmura, Xbox, PC)

Powyższe tytuły opuszczą Game Pass już 31 sierpnia. My szczególnie polecamy wam horror od polskiego studia Bloober Team - Blair Witch. Ta krótka (około 4-5 godzin), ale intensywna przygoda warta jest poznania.

Zobacz również:

Zobacz również: Battlefield 2042 – wymagania, gameplay, rozgrywka. Wszystko co wiemy