Xbox Game Pass z mnóstwem znakomitych gier. Microsoft prezentuje najlepsze tytuły

Microsoft postanowił po raz kolejny zachęcić graczy do skorzystania z usługi Xbox Game Pass. Tym razem czyni to za pomocą znakomitego, obszernego zwiastuna.

Microsoft prezentuje najciekawsze gry z Xbox Game Pass (fot. Microsoft)

Posiadacze Xbox Game Pass z pewnością nie mogą narzekać na brak gier. Microsoft wciąż stara się jednak przekonać do usługi nowych i niezdecydowanych użytkowników. Amerykańska korporacja tym razem przygotowała dla nas obszerny materiał wideo, na którym możemy zapoznać się z najciekawszymi grami dostępnymi obecnie w abonamencie.

Xbox Game Pass z prezentacją najlepszych gier

Poniższy zwiastun skupia się na dostępnych już w Xbox Game Pass grach. Nie jest to jednak zlepek gameplay'ów, a ciekawie wyreżyserowany i zmontowany materiał promocyjny usługi. Microsoft wyselekcjonował najlepsze gry z podziałem na konkretne kategorie jak: gry akcji, sportowe czy strategie. Jeśli macie chwilę wolnego czasu, to warto zapoznać się z tym co przygotował dla nas amerykański producent.

Warto przypomnieć, że w kwietniu do Xbox Game Pass dołączyły m.in. takie tytuły jak:

Chinatown Detective Agency

Star Wars Squadrons

Life is Strange True Colors

Panzercorps 2

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos

Lost in Random

Co więcej, Microsoft ujawnił już pierwsze gry, które abonenci Xbox Game Pass otrzymają w maju, a są to:

Citizen Sleeper - 5 maja

Trek to Yomi - 5 maja

- 5 maja Eiyuden Chronicle: Rising - 10 maja

Sniper Elite 5 - 26 maja

- 26 maja Pac-Man Museum+ - 27 maja

