Xbox Game Pass z planem rodzinnym. Jak to działa, ile kosztuje, kiedy premiera w Polsce? Wyjaśniamy

Microsoft nieustannie pracuje nad rozwojem swojej flagowej usługi – Xbox Game Pass. Tym razem, amerykański producent zaskoczył nas wprowadzeniem planu rodzinnego. Co to jest? Jak działa? Wreszcie – czy warto się tym zainteresować? Wyjaśniamy.

Spis treści

O planie rodzinnym dla abonamentu Xbox Game Pass Ultimate plotkowano już od miesięcy. Microsoft, jak to ostatnio ma w zwyczaju, postanowił bez żadnych zapowiedzi po prostu wprowadzić nową funkcję i dzięki temu możemy sprawdzić czy plan rodzinny wart jest naszego zainteresowania.

Xbox Game Pass - Family Plan. Co to tak naprawdę jest?

Xbox Game Pass Family Plan to nowa funkcja dla abonamentów flagowej usługi Microsoftu, która pozwala jednej osobie dopisać do swoje subskrypcji maksymalnie cztery dodatkowe osoby. Nowi użytkownicy zyskują dzięki temu pełen dostęp do zawartości Xbox Game Pass i mogą z niej korzystać równocześnie, bez żadnych ograniczeń.

Choć może się to wydawać znakomitą okazją do obniżenia kosztów abonamentu w nieco większy rodzinach gamerów (korzystających z więcej niż dwóch urządzeń jednocześnie), to plan rodzinny ma też swoje wady. Największą z nich jest redukcja czasu abonamentu Xbox Game Pass. Obecnie, 1 miesiąc Xbox Game Pass Ultimate przekłada się na 18 dni planu rodzinnego Xbox Game Pass dla 4 osób. Oznacza to, że decydując się na Family Plan tracimy niemal połowę czasu trwania abonamentu.

Xbox Game Pass plan rodzinny – jak skorzystać?

Microsoft dopiero rozpoczął testowanie swojej nowej usługi. Obecnie plan rodziny jest dostępny jedynie dla abonentów z Kolumbii i Irlandii. Wkrótce jednak testy powinny rozszerzyć się na kolejne rynki. Jeśli chcecie sprawdzić plan rodzinny w Xbox Game Pass, to musicie zapisać się do programu Xbox Insider i zakupić Xbox Game Pass – Insider Preview. Więcej informacji na temat Xbox Game Pass Family Plan znajdziecie na oficjalnej stronie usługi.

Xbox Game Pass Family Plan – dla kogo?

Microsoft już teraz pozwala na korzystanie z abonamentu Xbox Game Pass Ultimate kilku osobom. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, w których w ramach jednej rodziny mam konsolę główną i dodatkową. Wówczas wystarczy, że „właściciel” konta z Xbox Game Pass będzie korzystał z dodatkowej konsoli, a pozostali domownicy ze sprzętu „głównego”. Co jeśli jednak więcej niż dwóch domowników chce równocześnie skorzystać z dobrodziejstw Xbox Game Pass? Wówczas plan rodzinny wydaje się być idealnym rozwiązaniem. Choć oczywiście „tracimy” na tej wymianie czas dostępu, to w ostatecznym rozrachunku może się okazać, iż sporo na tym zaoszczędzimy.

Xbox Game Pass Family Plan z pewnością nie jest usługą dla każdego, ale bardzo cieszy nas fakt, że Microsoftowi zależy, aby jak najlepiej dopasować się do swoich odbiorców i zapewnić im elastyczność w doborze i korzystaniu z Xbox Game Pass.

