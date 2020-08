Xbox Live Gold - Microsoft może zrezygnować z płatnego trybu multiplayer

Microsoft może zrezygnować z abonamentu Xbox Live Gold, który jest obecnie wymagany do grania w gry online na konsolach Xbox.

Xbox Live Gold - Microsoft zrezygnuje z płatnego multiplayera?

Według obeznanego w branżowych plotkach i spekulacjach dziennikarza - Jeffa Grubba, Microsoft może zrezygnować z płatnego trybu multiplayer, który obecnie znamy jako Xbox Live Gold. Skąd te przypuszczenia?

Dziennikarz dotarł do publikacji jednego ze sklepów z grami, który na swojej stronie przedwcześnie umieścił kartę gry Halo Infinite. W opisie rzeczonej produkcji znalazła się informacja o "przełomowym, darmowym trybie multiplayer w 120 kl./s". Co ciekawe, potwierdzono już, że nowa odsłona Halo będzie działać w 120 kl./s, co może oznaczać, że i pozostała treść wiadomości była prawdziwa.

Zdaniem Grubba, "darmowy tryb multiplayer w Halo ma sens tylko wtedy, gdy bariera Xbox Live Gold zniknie, przynajmniej w przypadku darmowych gier". Po czym dodał, że jego zdaniem "Microsoft ostatecznie zdecyduje się na całkowite usunięcie Xbox Live Gold", a rozgrywki sieciowe na konsolach Xbox będą darmowe, tak jak np. na PC.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że na początku lipca Microsoft wycofał ze sprzedaży roczny abonament Xbox Live Gold. Obecnie można przedłużyć abonament jedynie o miesiąc bądź kwartał. Wygląda to tak, jakby amerykański producent faktycznie pomału przygotowywał się do rezygnacji z usługi.

Czy Microsoft faktycznie zrezygnuje z płatnego multiplayera, a może chodzi jedynie o rebranding? Obok Xbox Live Gold mamy przecież jeszcze Xbox Games Pass i Project xCloud. Znacznie wygodniejszy z perspektywy użytkownika będzie jeden atrakcyjny pakiet ze wszystkimi usługami, jak choćby dostępny już Xbox Game Pass Ultimate. Możliwe, że na odpowiedzi na powyższe pytania nie będziemy musieli długo czekać. Phil Spencer potwierdził niedawno, że już w sierpniu odbędzie się kolejna duża konferencja poświęcona przyszłości marki Xbox.

